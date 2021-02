Chindia Târgoviște acuză arbitrajul după înfrângerea cu CFR prin vocea jucătorului Andrei Pițian, care deși admite că decizia arbitrului a fost una corectă la faza penalty-ului primit de clujeni, acesta trebuia să ia o decizie similară și la o fază petrecută în celălalt careu.

Andrei Pițian a dezvăluit și ce i-a transmis “centralul” Radu Petrescu după faza petrecută în minutul 57 al partidei, atunci când Ben Youssef i-a aplicat un cot în figură în interiorul careului.

Clujenii s-au impus cu greu la finalul unei întânliri în care au etalat o lipsă evidentă de soluții în față unei formații care s-a apărat bine, unicul gol fiind marcat de Alexandru Păun din penalty.

Chindia acuză arbitrajul după înfrângerea cu CFR: „Mare cot în cap ce-mi dă și nu e penalty!”

“M-am uitat și eu pe reluări, da, am sărit, am fost dezechilibrat și mi-a căzut mingea pe degete. Dacă a dat penalty, ok, dar la faza premergătoare, e fault clar pentru noi, iar el a întors decizia și a dat pentru ei. N-am înțeles.

În minutul 57, Ben Youssef mare cot în cap ce-mi dă. Uitați-vă pe reluări. Și nu e penalty. După care primim replica clasică a lor: mai greșim și noi. Păi noi, ca jucători, dacă mai greșim, tot noi suportăm.

Pentru greșelile arbitrilor, de ce tot noi? Nu înțeleg. Vor respect. Dacă vor respect, la rândul lor trebuie să respecte. E evident, e frustrant. Dacă nu aveau acel penalty, nu aveau șut pe poartă în statistici”, a declarat Andrei Pițian la Digisport.

Emil Săndoi cere VAR în Liga 1

Antrenorul celor de la Chindia Târgoviște, Emil Săndoi, acuză unele decizii luate de arbitrul Radu Petrescu în meciul cu CFR Cluj și consideră că implementarea arbitrajului video ar elimina discuțiile apărute după aproape fiecare meci din Liga 1.

“Mă deranjează însă niște aspecte. Câteodată, și un aut poate influența rezultatul final. Mă refer la penalty-ul acordat celor de la CFR Cluj. Domne, dacă e un aut pentru o echipă, dă-l. Da, e și lipsă de experiență la hențul lui Pițian. A fost henț, a recunoscut, însă eu cred că a fost jenat înainte.

Dacă avea experiență mai mare, poate nu se dădea penalty. Tot Pițian mi-a spus că a fost 11 metri pentru noi la un cot în careu al lui Ben Youssef. Haideți, domne, să judecăm corect fazele. VAR-ul e sfânt, că nu mai avem după aceea loc de comentarii”, a declarat Emil Săndoi la finalul partidei.

