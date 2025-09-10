Chindia – Sepsi s-a decis la „masa verde”! FRF a făcut anunțul oficial

, deoarece au folosit un fotbalist care nu avea drept de joc. După această decizie s-au produs mai multe modificări în ierarhia diviziei secunde.

Meci din Liga 2, decis la „masa verde”! Ce s-a întâmplat

La pauza meciului dintre Chindia Târgoviște și Sepsi, antrenorul oaspeților, Ovidiu Burcă, a decis să îl introducă în teren pe mijlocașul Giovani Ghimfuș. Acesta se afla pe lista adițională, iar fotbaliștii care sunt trecuți pe această listă pot intra pe gazon doar în situații speciale. Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF a analizat cazul, iar decizia a fost favorabilă dâmbovițenilor.

Sepsi a pierdut meciul cu 3-0 și a primit și o sancțiune financiară. „În temeiul art. 83/10/1 din RD al FRF cu aplicarea dispozițiilor art. 34/1 din RD, clubul ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe se sancționează cu pierderea jocului cu 3-0 (forfait) și cu aplicarea unei penalități sportive de 2100 lei”, a transmis .

Modificări importante în clasament după decizia FRF

Cu această victorie la „masa verde”, Chindia ajunge la 12 puncte și urcă pe locul 3 în Liga 2, fiind la egalitate cu FC Bihor, însă cu un golaveraj superior. De cealaltă parte, Sepsi pierde un punct și cade două poziții, de pe locul 11 până pe locul 13. Formația retrogradată din Superligă în această vară își dorește să atace promovarea, însă startul de sezon a fost unul complicat, .

Antrenorul celor de la Chindia, Ilie Poenaru, a oferit o primă reacție după decizia FRF. „Eu m-am aşteptat, lucrurile erau clare de atunci din punct de vedere regulamentar, aşteptam să se judece, să se apere şi ei, asta este, în viaţă când ai făcut o greşeală… De asta mă aşteptam pentru că s-a sesizat comisia.

Şi atunci când se sesizează e clar că lucrurile nu au fost cum trebuie. Nu ştiu dacă va fi un apel sau nu, dar după ce decizia este dată nu ştiu la ce poţi să faci apel, ai avut cale de apărare şi nu văd la ce poţi face apel”, a afirmat tehnicianul, conform .