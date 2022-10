Chindia Târgovişte – CS Mioveni Live stream ora 14:00 în etapa a 14-a din SuperLiga. Echipele de start la duelul ultimelor clasate

Meciul Chindia Târgovişte – CS Mioveni are loc duminică, 16 octombrie, cu începere de la ora 14:00, în cadrul etapei a 14-a din SuperLiga. Este o partidă extrem de importantă din subsolul clasamentului, între două echipe aflate în mare suferinţă de puncte: Chindia e penultima, cu 9 puncte, adversara ei încheie plutonul cu doar 7 puncte.

Unde se joacă meciul Chindia Târgovişte – CS Mioveni

Întâlnirea Chindia Târgovişte – CS Mioveni se dispută duminică, 16 octombrie, de la ora 14:00, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, gazda, cu mici excepţii, aproape a tuturor partidelor jucate acasă de dâmboviţeni de la promovare până în prezent pentru că lucrările la stadionul Eugen Popescu din Cetatea Chindiei nu sunt nici acum încheiate.

Nu va fi deloc lume multă în tribune, nu doar pentru că nu joacă echipa locală Petrolul, dar mai ales pentru faptul că Mioveni este o echipă cu foarte puţini suporteri care niciodată nu merg la meciurile din deplasare iar pe de alta cei 4-5000 de dâmboviţeni care obişnuiau să vină la Ploieşti se vor reduce la maxim 1500 ca urmare a evoluţiei slabe a echipei.

Cine transmite la TV partida Chindia Târgovişte – CS Mioveni

Partida Chindia Târgovişte – CS Mioveni se joacă duminică, 16 octombrie, de la ora 14:00, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, în etapa a 14-a din SuperLiga şi va putea fi urmărită la televizor pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. De asemeni o puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Ploieşti este o splendidă duminică de toamnă, cu un cer complet senin şi aşa va rămâne pe tot parcursul zilei, fără urme de precipitaţii. Temperatura maximă a zilei, la care se va desfăşura şi meciul va fi de 17 grade dar fiind soare frigul se va resimţi foarte puţin. Arbitrul Marian Barbu din Făgăraş va conduce această partidă.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Chindia Târgovişte – CS Mioveni

De când a venit pe bancă a produs un adevărat cutremur la Chindia, obţinând primele trei victorii consecutive din acest sezon: două în campionat şi una în Cupă, sinonimă cu calificarea în faza grupelor. Deşi sunt la cinci puncte de locul 14 dâmboviţenii au început să spere sub conducerea lui Toni Petrea. Are doi absenţi în defensivă la acest meci, Dinu şi Baxevanos.

Flavius Stoican părea că poate să redreseze corabia argeşeană după ce a fost instalat în locul lui Alexandru Pelici. Dar a fost doar un foc de paie, pentru că în zona retrogradării şi chiar ar fi nevoie de o minune care să repornească motoarele la maxim pentru galben-verzi care nu au absenţi în acest meci.

Cote la pariuri la jocul Chindia Târgovişte – CS Mioveni

Este un meci între ultimele două clasate şi casele de pariuri îl consideră destul de echilibrat. Chindia e favorită la cota de 2,30 pentru a lua cele trei puncte în timp ce echipa lui Flavius Stoican are cotă de 3,20 pentru a mai reuşi o victorie. Şansă dublă 1X are cotă 1,35 iar şansă dublă X2 cotă 1,60. Un gol marcat de Mikoveni ajunge la cota 1,55 iar varianta over 1,5 este imensă, cotă 1,55.

Cele două echipe s-au întâlnit des în ultimii ani, în 2020 şi 2021 la nivel de primă divizie, până atunci în Liga 2. În 2021 a fost 1-0 pentru Mioveni în play-out, 1-0 pentru Chindia şi un 0-0. În 2020 am avut un 1-1 la Mioveni şi 2-0 pentru dâmboviţeni la Ploieşti. În Liga 2 Chindia a adunat mai multe victorii, Mioveni reuşind una singură.