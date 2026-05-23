Chindia – Farul, duel tensionat în barajul pentru menținere – promovare în SuperLiga. LIVE TEXT și statistici OPTA

Barajele de promovare/retrogradare SuperLiga sunt aici. Sezonul s-a încheiat, însă există încă două probe de „foc” pentru echipele implicate în aceste baraje. Emoțiile sunt de ambele părți, însă totul se va decide pe teren, în dublă manșă. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea toate detaliile despre meciul tur dintre Chindia Târgoviște și Farul Constanța.

Play-offs 1/2 Chindia 2026-05-23T14:30:00Z Farul

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri A = assist CR = cartonașe roșii CG = cartonașe galbene CO = cornere Ș = șuturi ȘP = șuturi pe poartă OF = offsideuri FC = faulturi comise FP = faulturi permis PAR = parade ale portarilor.

Sezonul din Liga 2, dar și din SuperLiga, s-au încheiat. Eșalonul secund a trimis deja două echipe direct în prima ligă, . Formații precum Metaloglobus și Unirea Slobozia au retrogradat din SuperLiga. Acum, după Farul și Hermannstadt sunt nevoite să joace barajul de menținere. „Marinarii” vor juca contra celor de la Chindia.

Cine transmite la TV barajul Chindia – Farul, prima manșă

La fel ca meciurile din timpul sezonului, și cele din barajele de menținere/promovare în SuperLiga vor fi televizate pe canalele DigiSport 1 și Prima Sport 1. Partidele pot fi urmărite, de asemenea, și pe site-ul Fanatik.ro în format LIVE VIDEO.

Cine arbitrează Chindia – Farul

CCA a decis ca manșa tur a barajului Chindia – Farul să fie arbitrată de Marcel Bîrsan. El va fi ajutat de asistenții Radu Ghinguleac și Ionuț Neacșu. În camera VAR se vor afla Florin Andrei și Andrei Chivulete. Rezerva va fi Popescu Eugen, iar rolul de observator îi revine lui Duras Mihai.

Echipe probabile Chindia – Farul

Meciul, chiar dacă este în manșa tur, are o însemnătate mare. Ambele echipe vor încerca să își rezolve socotelile încă de acum. Iată cum ar putea arăta cele două formule de start:

Farul: Munteanu – Maftei, Țîru, Sîrbu, Furtado – Ramalho, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă – Alibec.

Chindia: Isvoranu – Martac, Celea, Bilali, Brumă – Doukoure – B. Petre, Doumtsios, Honciu, Popadiuc – D. Florea.

Când se joacă returul Chindia – Farul

Dacă turul este găzduit de dâmbovițeni, returul se va juca pe terenul Farului. Astfel, confruntarea decisivă dintre cele două va avea loc duminică, 31 mai, de la ora 20:30, pe stadionul din Ovidiu.

Pe ce loc a terminat Farul sezonul 2025 – 2026

Farul Constanța a avut o parte secundă de sezon extrem de modestă. De unde băteau la porțile play-off-ului, foștii campioni ai României au ajuns, din cauza eșecului cu Metaloglobus în ultima rundă din play-out, la barajul de menținere în SuperLiga. „Marinarii” au încheiat stagiunea pe locul 7 din play-out, primul care înseamnă baraj, cu 25 de puncte.

Pe ce loc a încheiat Chindia în liga a doua

Chindia Târgoviște a făcut un sezon regular bun spre foarte bun în Liga 2, calificându-se în play-off. Rezultatele ulterioare au fost sub așteptări, dar norocul le-a surâs acestora. Chiar dacă au terminat pe locul 6, cu 43 de puncte, imposibilitatea promovării formațiilor aflate deasupra (Steaua și FC Bihor) le-a permis să acceadă la barajul de promovare.