Chindia Târgoviște – FC Hermannstadt 1-0 în etapa 3 din play-out-ul SuperLigii. Daniel Popa înscrie după o cursă spectaculoasă. Video

Hermannstadt: Letica – Butean, Antoche, I. Stoica, Opruț – Balaure, Biceanu, M. Sota, C. Popescu – G. Iancu, D. Paraschiv. Rezerve: Muțiu, Medina, Issah, Alhassan, C. Bărbuț, Oroian, Limaj, Babic. Antrenor: Marius Măldărășanu.

Chindia Târgoviște: Căbuz – Căpușă, Celea, Corinus, D. Dumitrașcu – D. Șerban, Dulca, Akhmatov, Neguț – D. Popa, Popadiuc. Rezerve: D. Moldovan, C. Atanase, C. Dinu, S. Buș, O. Perianu, Orozco, A. Ioniță, Vorobjovas, A. Mihaiu. Antrenor: Anton Petrea.

Meciul Chindia Târgoviște – FC Hermannstadt are loc duminică, 9 aprlie, cu începere de la ora 13:00, în cadrul etapei 3 din play-out-ul SuperLigii. Dâmbovițenii sunt pe primul loc înaintea celor de baraj, locul 12, cu 19 puncte iar sibienii o treaptă mai jos, cu un punct mai puțin, pe prima poziție de baraj.

Unde se joacă meciul Chindia Târgoviște – FC Hermannstadt

Confruntarea Chindia Târgoviște – FC Hermannstadt se desfășoară duminică, 9 aprilie, de la ora 13:00, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, casa de adopție a dâmbovițenilor de la promovarea acestora în primul eșalon, în etapa 3 din play-out-ul SuperLigii. Este un meci foarte important, pentru că ambele echipe au nevoie de puncte, pentru a urca în clasament.

Vor veni și câteva zeci de suporteri de la Sibiu iar numărul fanilor Chindiei este cam între 2000 și 2500 la meciurile cu echipe mai puțin de impact și la aproape 4000 la partidele cu numele de top. Chindia a obținut etapa trecută trei puncte mari la Mioveni iar Hermannstadt a trebuit să se mulțumească doar cu un egal acasă cu Botoșani, primind gol în ultimul minut.

Cine transmite la TV partida Chindia Târgoviște – FC Hermannstadt

Partida Chindia Târgoviște – se joacă duminică, 9 aprilie, de la ora 13:00, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, în etapa 3din play-out-ul SuperLigii și va fi transmisă pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți urmări pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Ploiești duminică, 9 aprilie, de Florii în lumea ortodoxă, va fi o zi cu cerul mai mult acoperit, dar totuși cu șanse reduse de a ploua. Chiar dacă soarele va apărea episodic temperatura va fi de 13 grade chiar la ora partidei, ceea ce nu este deloc rău pentru jucători. Arbitrul partidei este Szabolcs Kovacs, din Carei, fratele lui Istvan Kovacs, cel mai bun arbitru român la acest moment.

Ce absențe sunt în întâlnirea Chindia Târgoviște – FC Hermannstadt

Antrenorul dâmboviţenilor, Toni Petrea, aşteaptă în dimineaţa partidei verdictul staffului medical privind posibilitatea ca atacantul Cooper să poată fi folosit, după ce . Sunt out Grubac şi Chamed, despre ultimul neştiindu-se încă dacă va mai putea evolua în acest sezon.

Sibienii au ratat calificarea în semifinalele Cupei României pe teren propriu, după ce au condus cu 1-0 pe U Cluj şi acum se concentrează pe campionat, unde vor să evite şi locurile de baraj. Singurul lor absent în acest meci este fundaşul central Bejan. În atac vor evolua din nou împreună Gabi Iancu şi Daniel Paraschiv.

Cote la pariuri la jocul Chindia Târgoviște – FC Hermannstadt

O nouă partidă cu cote destul de apropiate, semn de echilbru, din zona aproape fierbinte din subsol. Chindia are cotă de 2,50 la victorie iar sibienii ajung până la 3,20. Șansă dublă 1X are cotă 1,40 iar șansă dublă X2 se oprește la 1,55. Un gol al Chindiei are cotă 1,35 iar o reușită a lui Hermannstadt are cotă 1,55. Total goluri peste 1,5 stabilește noi recorduri, cu cota de 1,60.

În privința meciurilor directe există și aici un oarecare echilibru. În senul în care avem două succese ale gazdelor dar și două ale oaspeților. În acest sezon s-a mai adăugat și u meci de cupâ, terminat cu scorul de 4-1 pentru sibieni pe teren propriu și tot în sezonul regulat Chindia a dat lovitura la Sibiu cu 1-0 iar la Ploiești a fost 1-1.