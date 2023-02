Chindia Târgoviște – U Cluj, Live stream ora 17:00 în etapa 26 din SuperLiga. Nistor și Martic debutează la „șepcile roșii”. Echipele de start

Meciul Chindia Târgoviște – U Cluj are loc vineri, 17 februarie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei a 26-a din SuperLiga. Dâmbovițenii, fără eșec în 2023, ocupă locul 10, cu 29 de puncte, în timp ce studenții de pe Someș sunt pe poziție de baraj, locul 14, cu doar 24 de puncte, la un punct peste UTA, aflată pe loc retrogradabil. Este partida uvertură a acestei runde.

Unde se joacă meciul Chindia Târgoviște – U Cluj, în etapa 26 din SuperLiga

Întâlnirea Chindia Târgoviște – U Cluj se dispută vineri, 17 februarie, de la ora 17:00, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, locul unde exceptând o scurtă perioadă când gazdă a fost Buzău, a devenit casa târgoviștenilor de la promovare încoace, adică de trei ediții. Asta pentru că nici acum stadionul „Eugen Popescu” din orașul Turnului Chindiei nu este eligibil.

Prin urmare, sunt speranțe ca în tribune să fie prezenți undeva între două și trei mii de spectatori veniți de la Târgoviște pentru a încuraja o echipă care practică un fotbal frumos, ofensiv și care nu a pierdut încă în noul an, reușind două victorii și două remize. De la Cluj, în cel mai fericit caz, vor fi câțiva zeci de suporteri, nu mai mult, fanii fiind destul de supărați pe evoluțiile lipsite de consistență și de determinare ale favoriților.

Cine transmite la TV partida Chindia Târgoviște – U Cluj

Partida Chindia Târgoviște – U Cluj se joacă vineri, 17 februarie, de la ora 17:00, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, în etapa 26 din SuperLiga. Cei care doresc să urmărească acest meci în direct o pot face pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Ploiești, vineri, 17 februarie, mugurii de primăvară se vor face destul de pregnant simțiți, inclusiv ca și condiții meteo, ideale pentru fotbal. Va fi toată ziua un cer senin, nu va exista nici un pericol de ploaie, iar maxima zilei la ora 15:00 va fi în jur de 11 grade. La ora jocului, poate va mai cel mult cu un grad. Partida beneficiază de prezența celui mai bun arbitru român, Istvan Kovac.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Chindia Târgoviște – U Cluj

și Ioan Ovidiu Sabău sunt doi antrenori care nu au probleme de lot majore pentru acest meci. Dâmbovițenii, neînvinși în 2023, îl vor readuce din primul minut în centrul defensivei pe puternicul Orozco, în timp ce alt jucător foarte puternic, dar și destul de tehnic, Cooper, a devenit deja om de bază în atac.

U Cluj este echipa care tot înregimentează jucători pe bandă rulantă, în speranța că va reuși să iasă din zona periculoasă. În ultima zi de mercato au sosit trei întăriri, un jucător bulgar și doi oameni de la Universitatea Craiova, fundașul Ivan Martic și, mai ales, spre marea surpriză a lui Sabău, dar sunt șanse mici ca aceștia să fie titulari.

Cote la pariuri la jocul Chindia Târgoviște – U Cluj

Este un meci extrem de echilibrat în calculele caselor de pariuri. Chindia, mai bine clasată, evident că are un plus, adică a primit cota de 2,50 la victorie față de 3,00 cât au ardelenii pentru un succes necesar ca aerul, mai ales câ vorbim despre o locație neutră a meciului. La șansă dublă „1X” cota este de 1,40, iar la șansă dublă „X2” este de 1,50. Gol marcat Chindia are cotă 1,45, iar gol înscris de clujeni 1,55.

La nivel de primă divizie, cele două echipe nu s-au mai întâlnit de foarte mulți ani cu Chindia pe post de gazdă. Singurele meciuri, două la număr, sunt din Liga 2, în 2015 și în 2018 și victoriile au fost împărțite: 0-1 în 2015 și 2-1 în 2018. În primul meci din acest sezon, la Cluj, alb-negrii au câștigat cu 1-0, gol al lui Fulop în repriza secundă.