Chinezii pregătesc concurența pentru Dacia. Mașina care va rivaliza cu Duster și va costa în jur de 16000 de euro

Producătorul auto chinez Chery plănuiește să scoată pe piață un SUV electric, masiv, care va rivaliza cu modelele Duster și Bigster produse de Dacia. Prețul va fi unul accesibil, astfel că multe persoane își vor permite o mașină nouă.

Dacia are concurență din China

Producătrul auto Chery aruncă pe piață o nouă mașină, la un preț accesibil, rivalizând astfel cu piața Duster și Bigster, modele produse de Dacia. Este vorba despre eQ7, un SUV electric, foarte spațios.

Are o lungime de 4,68 de metri, iar interiorul este unul încăpător datorită ampatamentului de 2,83 metri. este dotat cu o platformă de aluminiu, aspect care îl face cu 25% mai ușor decât alte SUV-uri realizate din materiale clasice

Când vina vorba de propulsie, eQ7 are un motor de aproximativ 210 CP, care este așezat pe puntea din spate și alimentat de o baterie ce are o capacitate de 71 kWh. Primele date are că rivalul mașinilor produse de de 500 de kilometri în sistemul de omologare WLTP.

În plus, beneficiază de un sistem de încărcare rapidă, ceea ce înseamnă că bateria se umple de la 30% la 80% în doar 30 de minute. De asemenea, viteza maximă pe care o poate atinge competitorul Daciei este de 180 km/h.

Costă puțin peste 16.000 de euro

Totodată, eQ7 stă bine și la capitolul siguranță. Modelul are 10 airbag-uri, detector de punct mort, sistem de menținere a benzii de rulare și control adaptiv al vitezei de croazieră, conform

Toate astea vin la un preț ce ar putea fi considerat de unii cu adevărat ireal. Astfel, se vinde începând de la 18.100 de dolari, sau în jur de 16.500 de euro, ceea ce face ca mulți oameni să-și permită un SUV electric nou.

În același timp, Dacia nu stă degeaba și se pregătește să lanseze noul Duster 3. Totuși, conform primelor informații, bazate pe declarațiile unor oficiali ai companiei, prețul va fi unul mult mai mare decât cel al modelului chinez.

Prin urmare, costul de bază al mașinii s-ar putea ridica la minim 18.275 de euro și să ajungă la 19.350 de euro în cel mai bun caz. Dar nu este exclus nici ca acesta să treacă de bariera de 20.000 de euro.