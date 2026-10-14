Chinezii, ”stăpâni” la Salonul Auto de la Paris. Cu ce mașini defilează România. Foto

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În perioada 12 – 18 octombrie 2026 se desfășoară Salonul Auto de la Paris, unde chinezii sunt „stăpâni”. Aproximativ 20 de vehicule fabricate în această țară vor fi prezentate publicului. România vine cu două premiere, Dacia Striker și noua Dacia Spring 100% electrică.

Salonul Auto de la Paris, dominat de China

Industria auto europeană este tot mai afectată de cererea mică, dar și de costurile crescute ale energiei. Presiunea comercială venită din Statele Unite ale Americii și China nu i-a împiedicat însă pe organizatorii Salonului Auto de la Paris care au anunțat că desfășoară o nouă ediție. Aceasta reunește producători din toate colțurile lumii.

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Evenimentul care este unul important are în centrul atenției aproximativ 30 de participanți. Un lucru remarcabil este reprezentat de către delegația chineză care se prezintă cu aproape 20 de modele, de două ori mai multe decât la ediția din anul 2024. Acest aspect arată că industria din China se impune semnificativ pe această piață.

Printre mărcile care vor putea fi văzute se numără cele deja renumite: BYD și Chery. În plus, vor participa și mașini care încearcă să-și construiască o prezență bună în Europa, cum ar fi Aito. Producătorii chinezi au luat această decizie după ce vânzările de automobile pe piața chineză au scăzut cu 20% în prima jumătate a anului 2026.

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Potrivit , constructorul Changan vine cu două mărci la Salonul Auto de la Paris. Mai mult decât atât, intenționează să le introducă în Europa în perioada următoare. Acestea sunt Avatr și Nevo, cel din urmă model adresându-se cumpărătorilor care se îndreaptă spre mașini electrice și hibride mai accesibile. În schimb, Avatr este o marcă de lux, care dezvoltă automobile cu tehnologii avansate. Producătorul chinez are o colaborare cu Huawei, dar și cu producătorul de baterii Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL). Acesta este cel mai mare producător mondial de baterii pentru mașini electrice.

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China, intenții pentru a produce mașini în Europa

Datele Dataforce mai arată faptul că mărcile chineze au reprezentat aproape 12% din piața europeană în luna august. În acest context ponderea este de aproximativ două ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut și depășește cota deținută de producătorii japonezi, care au intrat pe piața europeană începând cu anii 1970. În aceeași notă, China vrea să producă multe dintre mașinile sale în afara țării. Vrea să-și îndrepte atenția spre Europa, iar pentru a-și duce planurile la bun sfârșit a avut deja mai multe discuții cu producătorii europeni.

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Prin urmare, Changan vrea să înceapă cât mai curând fabricarea unor vehicule pe continent. Speră ca primul automobil produs în Europa să fie gata la începutul anului 2027. Totodată, vicepreședinta executivă a companiei BYD, Stella Li, a declarat că are în vedere construirea unui fabrici în țara în care se desfășoară Salonul Auto de la Paris.

Stellantis a anunțat că vrea să producă în Italia automobile electrice de mici dimensiuni. A subliniat că va folosi o platformă dezvoltată împreună cu producătorul chinez Leapmotor. La polul opus constructorii europeni se confruntă cu numeroase dificultăți. În schimb, Renault vrea să extindă producția de mașini electrice în Franța cu cel puțin 50% în următoarele 12 luni.

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Printre cele mai mari probleme se află cererea modestă pe continent, tarifele americane și investițiile necesare pentru electrificare. Concurența cu unele companii chineze care au câștigat teren în domeniul bateriilor și al automobilelor electrice este un alt factor care contribuie la declinul mărcilor fabricate în Europa.

Mașinile românești prezentate la Salonul Auto de la Paris

Salonul Auto de la Paris este o platformă semnificativă pentru prezentarea unor modele care vor să cucerească piața. România prin intermediul va fi prezentă la acest eveniment cu două mașini importante, una dintre ele fiind electrică. și noua Dacia Spring sunt autoturismele pe care oamenii le pot descoperi. Primul a avut premiera mondială încă de la deschiderea oficială, mașina fiind un crossover din segmentul C, cu un preț de pornire de 21.900 de euro.

Producătorul a ales pentru Striker trei variante de motorizare hibridă și patru niveluri de echipare: Essential, Expression, Extreme și Journey. Cea mai scumpă versiune care poate fi deja comandată în rețeaua comercială Dacia din România este Extreme, cu un cost de 30.750 de euro. La standul românesc se mai găsește și noua Dacia Spring. Mașina 100% electrică face parte din segmentul A și este fabricată în Europa.

Noua Dacia Spring are un preț de pornire sub 18.000 de euro și este echipată cu un motor de 60 kW (80 CP), care dezvoltă un cuplu de 175 Nm. Vehiculul accelerează de la 0 la 100 km/h în 12,1 secunde și atinge o viteză maximă de 130 km/h. Modelul are un design care se integrează firesc în trafic. În plus, bateria LFP, cu o capacitate utilă de 27,5 kWh, oferă o autonomie de până la 250 km în ciclul mixt WLTP. E suficientă o singură încărcare pe săptămână.

Cele două mașini au fost deja vizitate de multe persoane, printre care se numără și președintele Franței, Emmanuel Macron. Șeful statului francez a descoperit noile modele românești, standul fiind completat și cu mașinile Sandero, Sandero Stepway și Jogger. Salonul Auto de la Paris prezintă și modelele Duster și Bigster, două SUV-uri care sunt echipate cu noua motorizare Tribrid 150 4×4.