Chinul îndurat de Oana Mizil pentru a rămâne însărcinată. A făcut 16 fertilizări in vitro, dar un preot a salvat-o: „S-a rugat pentru Nadia Comăneci, pentru Andreea Marin, pentru Sanda Ladoși”

Oana Mizil a făcut sacrificii uriașe pentru a rămâne însărcinată. Fosta parteneră a lui Marian Vanghelie a făcut 16 fertilizări in vitro, fără a primi un rezultat pozitiv și crede ca un păcat săvârșit în tinerețe a fost motivul.

Cât s-a luptat Oana Mizil înainte de a rămâne însărcinată

, Oana Mizil și-a deschis sufletul și a spus că, în tinerețe, a săvârșit un păcat pentru care, mai apoi, a plătit cu vârf și îndesat. Fosta parteneră a lui Marian Vanghelie a făcut avort, iar în momentul în care și-a dorit să devină mamă, i-a fost aproape imposibil.

Ea și-a amintit cum, , ambii și-au dorit un copil. Și pentru că acest lucru nu se întâmpla pe cale naturală, au decis să apeleze la medicină. Au urmat 16 fertilizări in vitro, fără succes.

nu și-a pierdut speranța, însă. „Eu cred că sunt cea mai optimistă persoană, tu nu mă cunoști așa, dar întotdeauna am avut credință în mine și un optimism așa… debordant.

Întotdeauna ce am simțit eu că se poate, am mers așa cu credință până la capăt și s-a putut, deci nu există nu se poate, în viața asta”, a declarat Oana Mizil,

A cerut-o ajutorul preotului

Astfel, vedeta a decis să urmeze și calea credinței. A mers la un preot despre care știa că le-a ajutat și pe alte persoane publice de la noi, cum ar fi Andreea Marin, Nadia Comăneci și Sanda Ladoși. Acesta i-a dat un canon, pe care l-a respectat cu sfințenie.

„Am încercat iarăși vitro, am încercat până… (…) 16, toate împreună (n.r. fertilizări în vitro) și… în schimb, am ajuns la un preot, la un părinte extraordinar, care se zicea că se roagă pentru femeile care nu pot avea copii.

El s-a rugat pentru Nadia Comăneci, a făcut copil, s-a rugat pentru Andreea Marin, pentru Sanda Ladoși, eu am vorbit cu toate și mi-au zis: Oana, este adevărat!’”, a povestit fosta parteneră a lui Marian Vanghelie.

Astfel, în trei luni, a ajuns să i se îndeplinească dorința. Astăzi, Oana Mizil își strânge în brațe fetița în vârstă de nouă ani. „Mi-a dat cinci acatiste, zilnice, 40 de zile, dacă întrerupeam o zi, o luăm de la capăt. Țin minte că m-am dus la o nuntă cu Marian, undeva în Brăila, și l-am trimis pe el la nuntă.

Și eu mi-am terminat de citit în camera de hotel și pe urmă m-am dus și eu la nuntă, adică nu am renunțat nicio zi. În octombrie, sfârșitul lui octombrie, început de noiembrie, am terminat canonul, la fel și eu, în genunchi când puteam, cu post mult și cu rugăciunea.

Așa am simțit eu că trebuie să fac, am zis că poate păcatul acela din tinerețe, cumva trebuie să-l șterg prin foarte multă credință și cu patos așa… și în decembrie am rămas gravidă, dar a fost ceva fenomenal!”, și-a amintit Oana Mizil.