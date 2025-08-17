Chinul îndurat de un bărbat ars pe 50% din corp. A fost refuzat de toate spitalele din țară: „Cum e posibil să nu mai fie niciun pat liber?”

Chinul îndurat de un bărbat ars pe 50% din corp arată cât de vulnerabil este sistemul sanitar din țara noastră la probleme de acest gen. În timp ce o singură persoană se confruntă cu blocajele din sistem, oricând o tragedie mai mare poate apărea, iar atunci doar o minune i-ar mai putea salva pe cei răniți.

Un bărbat de 69 de ani din Cluj, surprins de un incendiu de vegetație izbucnit lângă Șomcutu Mic, a ajuns la spital în stare gravă, cu arsuri pe 50% din suprafața corpului. A fost transportat rapid la spital de echipajul SAJ, fiind salvat de un vecin, fost pompier, care a știut cum să procedeze.

Ajuns la Spitalul de Urgență din Cluj-Napoca, și să pregătească procedurile pentru transferul la o clinică specializată. Din păcate, niciun pat din țară nu era disponibil. Inclusiv Raed Arafat a recunoscut că nu sunt locuri.

„Medicii și-au făcut treaba din prima clipă, au inițiat toate actele pentru transfer încă de marți seara. Dar undeva, la nivel de sistem, lucrurile se blochează. Nu e normal să fim refuzați la nesfârșit! Cei de la DSU ne-au spus că nu sunt locuri. Am vorbit și cu domnul Arafat, toată lumea știe cazul nostru, dar și el mi-a spus că am fost refuzați. Cum e posibil să nu mai fie niciun pat liber pentru arși în toată țara?”, a declarat, disperată, fiica bărbatului, pentru Știri de Cluj.

Blocajul care pune vieți în pericol

Varianta transferului în străinătate este și ea imposibilă. Dată fiind vârsta pacientului și problemele cu tensiunea, transportarea acestuia nu poate fi făcută. Între timp, bărbatul a rămas internat pe secția de Chirurgie din Cluj-Napoca, iar medicii încearcă să îl ajute, însă resursele lor sunt limitate.

„Au fost trimise cereri și în străinătate. Dar până acum, trei clinici ne-au refuzat pentru că tata are 69 de ani și pentru că are probleme cu tensiunea. Nu știm încotro să mai mergem. Medicii ne-au spus clar: dacă nu vine niciun răspuns pentru transfer, vor încerca să facă ei tot ce pot aici.

Le suntem recunoscători, pentru că se implică, dar realitatea e că nu au resursele necesare pentru asemenea cazuri. Nu vrem să acuzăm doctorii, pentru că își fac meseria, dar vrem să atragem atenția. Să nu mai ajungă și alții în situația noastră. Să nu mai audă nimeni că nu sunt locuri, că sunt refuzați”, mai spune femeia.

Câte paturi de mari arși există în România

În România există doar 34 de paturi de grave:

Spitalul Floreasca (București) – 6 paturi, singura unitate care se apropie de standardele internaționale pentru marii arși;

Spitalul Clinic de Urgență pentru Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri (București) – 5 paturi;

Spitalul „Sf. Spiridon” (Iași) – 5 paturi;

Spitalul „Pius Brânzeu” (Timișoara) – 5 paturi;

Spitalul „Bagdasar-Arseni” (București) – 3 paturi;

Spitalul „Grigore Alexandrescu” (București, pentru copii) – 10 paturi destinate copiilor.

În anul 2025, în țara noastră nu există niciun spital sau clinică specializată în tratarea marilor arși.