Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv

Denis Alibec a fost măcinat de accidentări în acest sezon, iar acum problemele atacantului de la FCSB au revenit. Despre ce este vorba
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
26.11.2025 | 14:09
Când revine Denis Alibec după operația suferită. Sacrificiul făcut pentru FCSB Foto: colaj Fanatik
Fotbalistul în vârstă de 34 de ani nu a făcut deplasarea la Belgrad alături de coechipierii săi pentru meciul cu Steaua Roșie de joi seară din Europa League. Motivul este reprezentat de faptul că Alibec a fost nevoit să se opereze după ce situația sa medicală s-a complicat din nou. De-a lungul acestui sezon au existat mai multe perioade în care el a fost indisponibil din cauza acelei probleme la menisc.

Denis Alibec s-a operat: ce s-a întâmplat cu atacantul de la FCSB

Mai exact a fost vorba despre o fisură în zona respectivă, după cum FANATIK a informat în exclusivitate la acel moment. Iar acum, din informațiile noastre, s-a ajuns în situația ca durerile să se extindă și în zona coloanei, zonei lombare, devenind de nesuportat pentru atacant, care a fost nevoit astfel să apeleze la o intervenție chirurgicală cu scopul de a-i fi eliminat un chist format în acel perimetru.

În ciuda durerilor destul de mari resimțite, Denis Alibec a insistat în ultima perioadă să își ajute echipa în contextul programului foarte încărcat din acest final de an, cu meciuri foarte importante atât în SuperLiga, cât și în Europa League, dar în cele din urmă nu a mai rezistat acestei situații și a apelat la această intervenție chirurgicală.

Când revine pe teren Denis Alibec și ce meciuri ratează

Din informațiile obținute de FANATIK, urmează ca fotbalistul să lipsească de pe teren două săptămâni. Astfel, ar urma în principiu ca el să redevină disponibil de joc pentru următorul meci pe care FCSB îl va disputa în grupa de Europa League, pe teren propriu cu Feyenoord pe data de 11 decembrie.

În schimb, Alibec va rata partide foarte importante din SuperLiga în acest interval de timp, pe lângă cea de la Belgrad cu Steaua Roșie din Europa League. Este vorba despre duelurile campioanei României cu Farul Constanța și Dinamo. De asemenea, el va fi indisponibil și pentru meciul de la Arad cu UTA din grupa de Cupa României.

De la ce au pornit problemele medicale ale lui Denis Alibec din acest sezon

După cum s-a notat deja anterior, totul a plecat de la o fisură la menisc suferită de atacant în vară, la începutul stagiunii deci. La acel moment, Cristi Coste a furnizat toate detaliile importante vizavi de această chestiune în direct la FANATIK SUPERLIGA: 

„Apropo de Alibec, că tot s-a vorbit de Alibec, el are fisură de menisc, despre asta este vorba. Lumea tot a vorbit că e de la menisc, ba de la ligament. Nu, are fisură de menisc! Face acum un tratament, pentru că a făcut RMN-ul”. 

