Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Chinul prin care a trecut Gigi Nețoiu până a ajuns milionar: „Munceam de la 11-12 ani”

Gigi Nețoiu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, prin ce chinuri a trecut până în momentul în care a ajuns milionar.
Iulian Stoica
24.08.2025 | 14:34
Chinul prin care a trecut Gigi Netoiu pana a ajuns milionar Munceam de la 1112 ani
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Nețoiu, sincer despre chinurile prin care a trecut înainte să fie milionar. Sursă foto: Colaj Fanatik

Gigi Nețoiu a fost invitatul lui Horia Ivanovici în ediția specială de FANATIK SUPERLIGA de joi, 21 august. Printre subiectele abordate, omul de afaceri a povestit prin ce chinuri a trecut până în momentul în care a ajuns să fie milionar.

Chinul prin care a trecut Gigi Nețoiu până a ajunge milionar

În cadrul ediției speciale de FANATIK SUPERLIGA, Gigi Nețoiu a mărturisit că a muncit din greu, încă de la vârsta de 11-12 ani, pentru a strânge averea pe care o are în acest moment. Omul de afaceri a fost singur la părinți și a copilărit într-o casă de chirpici, abia în 1980 făcând pasul spre București.

„Vă spun o chestie pe care nu am spus-o nimănui. Eu sunt născut într-o comună din Lunca Dunării. Eu în clasa 1 și a 2-a am învățat la lampă, nu exista electricitate. Tatăl meu provine dintr-o familie cu cinci copii, patru frați și o soră. Era sora cea mai mare, el și după alți trei. Unul a murit în armată, a atins niște fire electrice și au rămas 3 băieți.

Îmi aduc aminte, aveam vreo 5 sau 6 ani. Bunicul meu i-a luat lui tata o bucată de pământ în aceeași grădină cu el și aveam o bucătărie de 3 pe 3 și o cameră de 3 pe 4, ambele din chirpici, așa am pornit.

„Nu aveam 18 ani și aveam deja mașină! Munceam la roșii și tutun de la 11-12 ani”

Toți frații lui aveau câte 2 copii, doar că eu eram singur. Intram în casă la 6-7 seara, iar ei plecau și eu rămâneam singur. Am întrebat și eu la 8 sau 9 ani de ce nu am un frate sau o soră, iar ei mi-au explicat că nu mai vor să o ia de la zero, că au muncit foarte mult și nu au avut nimic. Au spus că tot ce fac, fac pentru mine.

„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

Faptul că am plecat de la zero… Eu aveam deja mașină și nu aveam împliniți încă 18 ani. Am făcut liceul industrial auto, în iunie am luat carnetul, doar că eu sunt născut în august. Deja aveam mașină atunci, doar că munceam de la 11-12 ani. Munceam la roșii, la tutun, la viermi de mătase, la bostani. Aveam o vacă, mergeam și cu vaca.

Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Digisport.ro
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac

Muncesc de mic, la 13-14 ani mergeam și culegeam piersici, roșii, iar toate astea plecau la export. De aici am plecat! Am zis că am avut această șansă de ajunge la București în 80, sunt deja 45 de ani de când sunt în București. În fiecare lună fugeam ca să-i văd pe părinți măcar câte 3-4 ore, apoi mă întorceam înapoi”, a povestit Gigi Nețoiu.

Marile chinuri prin care a trecut Gigi Nețoiu până a ajunge milionar

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
