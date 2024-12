Chinurile prin care a trecut Adrian Mutu pe final de carieră: ”Nu mai am cartilagiu la genunchi! Dacă stăteam 2-3 ore pe scaun mi se umfla piciorul”

”Briliantul” a mărturisit că a trecut prin clipe foarte grele în ultimii 10 ani. Mai mult, Adrian Mutu a vorbit despre faptul că la un moment dat s-a gândit că va trebui să-și pună proteză la genunchi.

Adrian Mutu, dureri groaznice la genunchi după ce s-a retras

În cadrul cele mai recente ediții a , fostul mare internațional a povestit faptul că după ce s-a lăsat de fotbal dacă stătea pe scaun mai mult de o oră apoi avea nevoie de 5 minute pentru a putea merge din nou.

”Am plecat (n.r. – de la Ajaccio) pentru că a venit Ravanelli cu fostul preparator fizic de la Juventus. Aveam 34 de ani, dar așa antrenamente fizice nu făcusem niciodată, nici măcar în Italia. Genunchiul meu nu ținea, pentru că 2 zile după fiecare meci abia puteam să mai merg.

Nu mai am cartilagiu deloc, am o gaură între 2 și 3 care probabil s-a dus înspre gradul 3 cu timpul. Gradul 3 înseamnă că pagina de la revistă este groasă. Când stă os pe os sunt dureri incredibile.

Pe mine nu mă mai doare genunchiul de un an de zile, dar m-a durut de la 34 de ani și până anul trecut, până la 44 de ani, asta înseamnă 10 ani. Eu 10 ani dacă stăteam o oră, o oră și jumătate pe scaun cum stau acum și apoi mă ridicam, îmi trebuiau 5 minute ca să dispară durerea și să pot să merg. Sunt dureri cumplite.

Eu după ce m-am lăsat de fotbal nu am făcut nimic, n-am mai fost la sală. Mai făceam un tenis de câmp, mai jucam un tenis cu piciorul din când în când. Dacă stăteam la o masă, trebuia să mă ridic la o oră. Dacă stăteam 2-3 ore pe scaun se umfla piciorul. Am zis că ajung să-mi pun proteză, dar am zis că mi-o pun la 50 de ani”, a declarat Mutu.

Episod uluitor petrecut în Emiratele Arabe Unite

Fostul fotbalist, care a explicat , și-a amintit de faptul că în perioada când a antrenat în Emiratele Arabe Unite a avut dureri cumplite din cauza faptului că a forțat genunchiul.

”Am fost speriat la un moment dat pentru că am început să șchiopătez, se vedea în mers. Nu mai puteam să las greutatea pe piciorul ăla, pentru că mă durea genunchiul. Când m-am lăsat nu mă durea genunchiul așa cum mă durea când eram jucător, că atunci mă antrenam în fiecare zi și era nebunie, trebuia să pun gheață după fiecare antrenament. Plus odată la 3-4 luni injecții în genunchi.

În Emirate m-am apucat să bat eu lovituri libere și la stângul, că e piciorul de sprijin și pun mare greutate în el, de fiecare dată când dădeam mă durea. O dată am căzut, am simțit ca și cum mi-a băgat un cuțit în genunchi. Am căzut și a sărit staff-ul, au crezut că m-a bătut vreunul, că s-a întâmplat ceva.

Le-am zis că nu mai pot să merg. Au venit jucătorii, m-au luat de jos și m-au întrebat ce s-a întâmplat. Le-am zis că mă doare tare genunchiul. Am terminat antrenamentul așa, mi-au făcut și injecție după aia și nimic. Cred că m-a ținut durerea 4 luni, șchiopătam.

Când am ajuns în Azerbaidjan începusem să șchiopătez vizibil. Îmi spunea nevastă-mea că se vede și la mers și trebuie să fac ceva. Și îi ziceam că nu am ce să fac, că mă doare genunchiul. Mă gândeam să-mi pun proteză să-mi ia durerea, pentru că nu mai puteam să merg normal”, a spus el, la ”Don Mutu”.

Cum a scăpat de dureri

Adrian Mutu a dezvăluit faptul că un doctor în Azerbaidjan i-a zis să nu-și pună proteză și l-a îndemnat să facă sală și să meargă câțiva kilometri zilnic, iar din acel moment durerile au început să dispară.

”Anul trecut prin octombrie, când eram la Neftci, dacă programul meu era dimineața antrenament, apoi concluziile cu staff-ul și mergeam acasă, mă odihneam o oră și până la cină nu aveam nimic de făcut, de multe ori mă duceam la sală, la spa și acolo am vorbit cu un doctor.

I-am explicat situația mea și i-am zis că ar trebui să-mi pun proteză și mi-a spus să încep să fac sală, să tonific puțin musculatura. I-am zis că mă durea și când era tonică musculatura și când nu era. Și mi-a explicat că atunci mă durea pentru că făceam efort zilnic foarte mare.

M-am dus în sală ca să alerg. Când am pus prima dată piciorul pe bandă am stat 5 minute și apoi m-au luat durerile. Acolo norocul era că aveam apă rece și mă băgam în saună și apoi stăteam 6-7 minute în apă rece până la gât, apa avea undeva la 10-11 grade. Foarte rece pentru mine. Stăteam acolo și îmi trecea, a doua zi nu mai aveam nimic.

Și uite așa am început de un an de zile, de 5 ori pe săptămână să merg. Și în Italia când am fost, am mers 7-8 kilometri să mă plimb. Și în momentul ăsta nu mă mai doare genunchiul. Singura dată când mă doare e dacă joc padel, cum am jucat acum cu Marica și m-a durut 2 zile, dar nu durerea aia de atunci, sau dacă joc fotbal.

De ce? Pentru că mișcările sunt altele. Dacă mă apuc să fac alt spot, ca padelul sau tenisul de câmp sau fotbal, după aia mă mai doare, dar nu ca în trecut, după o zi îmi trece. Toate le simți când te lași. Eu până la 32 de ani nu am avut nicio leziune musculară, dar după aia 10 ani am suferit”, a afirmat fostul mare fotbalist, la ”Don Mutu”.

