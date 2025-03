Chinurile prin care a trecut Larisa Iordache în timpul nașterii: „Nu m-am simțit bine!”. Care e starea fostei gimnaste

Larisa Iordache a trecut printr-un moment unic și emoționant și , la finalul lunii februarie. Fosta mare sportivă a României a vorbit pentru FANATIK despre această experiență și a povestit prin ce a trecut înainte de a naște.

Larisa Iordache: „Sunt recunoscătoare pentru ceea ce mi-a oferit Dumnezeu”

La puțin timp după ce , Larisa Iordache a dat naștere unei fetițe. Aceasta a suferit mai multe intervenții chirurgicale din cauza accidentărilor, cea mai dureroasă fiind cea de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

ADVERTISEMENT

Acum, viața fostei mare gimnaste este una liniștită. Larisa a devenit mămică și este copleșită de dragostea soțului Cristian Chiriță. Amira, ultimul membru sosit în viața antrenoarei de la CS Dinamo București, a adus o pată de culoare.

„Am avut o naștere ok, am fost puțin temătoare, deoarece cu o zi înainte nu m-am simțit bine din cauza gripei, însă am avut o echipă foarte bună la spitalul unde am născut și doamna doctor Costeschi Nicoleta, care mi-a supravegheat sarcina, dar am și născut cu dânsa.



ADVERTISEMENT

Desigur, soțul meu a fost alături de mine și cei dragi și asta m-a făcut să fiu încrezătoare. Mă bucur ca totul a ieșit bine, iar bebelina este sănătoasă, este un copil minunat. Suntem acasă și ne-am acomodat deja.

Ne iubim și suntem în armonie. Sunt recunoscătoare pentru ceea ce mi-a oferit Dumnezeu. Am un soț minunat și un copil adorabil”, a spus Larisa Iordache pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Larisa Iordache a transmis ce își dorește pentru viitorul copilului

Amira Andreea este rodul iubirii dintre Larisa Iordache și soțul acesteia Cristian Chiriță. Fosta mare gimnastă, cu peste 20 de medalii cucerite în carieră, a vorbit despre viitorul copilașului născut la finalul lunii februarie.

ADVERTISEMENT

„Ne dorim foarte tare ca copilul nostru să crească sănătos, în armonie și cred că o să încerce absolut toate sporturile pentru că suntem în lumea sportului.”, a spus Larisa Iordache, mai demult, în cadrul unei emisiuni TV.