Chinurile prin care trece o jucătoare de fotbal feminin: „Mai am două job-uri și lucrez până la 1-2 noaptea! Nu există timp pentru iubiți”

a fost una specială, invitatele lui Robert Niță fiind Speranța Popescu, antrenoarea grupelor de fotbal feminin de la Rapid, și Nicoleta Bărbos, cea mai bună marcatoare a echipei. Cea din urmă a povestit greutățile prin care a trecut în sportul „rege”.

Nicoleta Bărbos: „Mai am două job-uri și lucrez până la 1-2 noaptea! Nu există timp pentru iubiți”

Nicoleta Bărbos a dezvăluit că, , mai are încă două job-uri în prezent, la care stă până târziu în noapte, pentru a se putea descurca în București. Cea mai bună fotbalistă de la Rapid a mărturisit că nu are timp nici de viața personală, iar un iubit pare greu de atins în condițiile actuale.

„În momentul de față nu ne permitem să trăim doar din fotbal. Am terminat și facultatea, nu îți permiți să trăiești doar din asta. Eu am și două job-uri pe lângă asta. Ca să mă pot întreține în București, eu am nevoie de două job-uri.

Niciodată nu am putut să mă întrețin din fotbal, tot timpul am jucat doar din inimă. Pe lângă cele două job-uri mă și antrenez, joc și reușesc să dau și goluri. Mă trezesc dimineață, la 7, merg la sală, fac programul pe care îl am și după mă duc la muncă până la 1-2 noaptea.

Lucrez în Horeca, sunt la două restaurante și alerg toată ziua. Nu există timp de prieteni sau iubiți, când să le mai faci și pe astea? Momentan nu este cazul de așa ceva.

Eu am muncit foarte mult și muncesc în continuare. Am muncit și am sacrificat foarte multe în viața asta doar pentru fotbal, doar ca să joc. Ei (n.r. – fotbaliștii profesioniști) având toată susținerea din orice punct de vedere, poate că așa au impresia, că li se cuvine toate lucrurile acestea. E destul de complicat și sensibil subiectul”, a transmis Nicoleta Bărbos.

„La 33 de ani am semnat primul contract profesionist”

Nicoleta Bărbos a continuat dialogul cu Robert Niță și a recunoscut că primul contract profesionist l-a semnat la 33 de ani, la Rapid. Condițiile din fotbalul feminin în România sunt foarte grele, iar ceea ce trăiește acum la Rapid o face să spună că e „wow”.

„Pentru mine e pentru prima dată când am un contract de fotbal profesionist la Rapid. Am 36 de ani și e prima oară când am contract. La 33 am semnat primul contract, am jucat fără contract până acum, a fost voluntariat.

Condițiile care sunt acum sunt wow pentru mine, pentru că se întâmplă lucruri bune. Până acum nu am mai trăit ceea ce trăiesc la Rapid. Acum e top, maximul pentru mine și am jucat și în Champions League. Jucam la Brașov, eram 7 în cameră și lucram la abator de dimineață.

Am plecat de acasă la 18 ani și am avut mai multe job-uri. Am fost antrenoare de înot, profesoară la grădiniță, în abator, broker de credite și am ajuns în momentul în care sunt din dragoste. Nu știu dacă m-am chinuit până acum, dar a fost greu.

Tatăl meu a fost bolnav de cancer și ne dădeau câțiva bănuți când eram la Carmen. L-am sunat atunci și i-am spus că am făcut primii bani din fotbal, iar lui nu îi venea să creadă că am făcut primii bani din fotbal. Eram fericită și era o chestie wow”, a încheiat Nicoleta Bărbos.