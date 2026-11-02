Chipciu și Lukic, surprinși de FCSB după victoria lui U Cluj: „Nu ne așteptam!”

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Alex Chipciu și Jovo Lukic au vorbit, la cald, după ce Universitatea Cluj a învins pe FCSB cu 1-0. Căpitanul Universității Cluj a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Laurențiu Reghecampf și a adversarilor, în timp ce atacantul bosniac i-a mulțumit portarului Ștefan Lefter pentru prestația sa bună.

Alex Chipciu îl laudă pe Laurențiu Reghecampf. Căpitanul Universității Cluj a analizat jocul echipei

Alex Chipciu recunoaște că meciul câștigat de Universitatea Cluj contra FCSB, scor 1-0, nu a fost unul spectaculos, dar e mulțumit de rezultat. Căpitanul echipei recunoaște că nu se aștepta ca FCSB să arate atât de bine, însă îl apreciază foarte mult pe Laurențiu Reghecampf.

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„Vorbeam înainte să înceapă interviul. Nu am o imagine așa clară despre cum a fost meciul. Mă uitam pe statistici să văd dacă am înțeles ceva. Nu știu dacă a fost un meci de privit la televizor sau din tribune. Și terenul era foarte moale, că a plouat foarte mult aici.

Sincer, când am început meciul, nu ne așteptam să ne dea o replică așa puternică. Au venit în pressing. Știam că a venit Reghecampf, că era setat pe presiune. Noi, acasă, nu am mai simțit așa presiune, dar am avut și șansă în meciul ăsta, cum nu am avut în alte meciuri, cum ar fi cele cu Rapid și Dinamo.

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Mereu am avut probleme cu începutul de campionat. Acum suntem mai bine ca în anii trecuți. La Corvinul e ca și cum joci la Real Madrid. Îți intră piciorul în teren până la genunchi și ei te presează. Cu CFR a fost teren bun, nu a solicitat așa mult musculatura.

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Craiova e cu un nivel peste celelalte patru echipe. Cu Dinamo și Rapid am simțit că suntem de valori apropiate. E un clasament corect până acum. Petrolul joacă fotbal, Farul la fel. Corvinul e o echipă grea. FCSB, cu siguranță, e între primele patru-cinci echipe”, a explicat Alex Chipciu.

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Jovo Lukic crede că FCSB va ajunge în play-off fără probleme. Mulțumiri speciale lui Ștefan Lefter

Jovo Lukic, golgheterul și eroul Universității Cluj, crede că un merit mare pentru victoria din această seară îl are portarul Ștefan Lefter, cel care a prins o zi foarte bună și a pus lacăt pe poartă. Le transmite un mesaj și celor de la FCSB, pe care-i vede în play-off fără probleme.

. Vreau să-i dau credit lui Lefter. A fost extraordinar, sper să poată să o țină tot așa. Am fost sigur că n-am fost în ofsaid la gol, poate altcineva. Nu am avut prea mari emoții.

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Am schimbat abordarea în repriza secundă, am jucat mai mult pe contraatac. Am văzut că lasă spații mari, am făcut contraatacuri bune, dar nu am înscris. Nu a fost chiar așa rău până la final. Nu e niciun secret, dau tot ce pot. Dau 100%, vreau să ajut echipa. Asta e rețeta. Sper că mai am multe goluri de înscris.

FCSB are o echipă foarte bună, dar sunt în criză și pierd puncte ușor. Cred că vor ajunge în play-off. Avem cei mai buni fani. Îi așteptăm la meciul viitor la fel de mulți”, a punctat și Jovo Lukic.