Chipul lui Iisus, recreat de Inteligenţa Artificială. Ai fi crezut în el dacă ar fi apărut în această formă? Video

Cum arăta cu adevărat Iisus Hristos? Vloggerul Lucas Kitchen i-a cerut unui robot înzestrat cu inteligenţă artificială avansată să ne ajute să vizualizăm cum ar fi arătat Iisus, pe baza a ceea ce ar fi fost normal în zilele sale. Experienţa este deopotrivă ciudată şi fascinantă.

Inteligenţa Artificială nu ştia cum arată dinţii urâţi

Înainte de a trece la experimentul propriu-zis, Lucas a setat câteva date legate de rasă, mediu şi regiune. Fiind vorba de fapte petrecute în Orientul Mijlociu este clar că Iisus nu avea cum să aibă ochi albaştri. De asemenea, a explus posibilitatea să fi avut pielea albă, iar asta nu neapărat din pricina rasei.

“Nu era alb din punct de vedere etnic, dar, de asemenea, oamenii din vremea lui stăteau practic afară, în soare, mai tot timpul. Deci pielea lui ar avea un ten mai închis. De altfel, trăsăturile lui ar fi mai mult estic-mediteraneene. În plus, ar trebui să pară mai în vârstă decât un tânăr de 33 de ani din zilele noastre. Statul prea mult sub soare are asupra epidermei efectul îmbătrânirii pielii”, spune Lucas Kitchen.

De asemenea, , consideră vloggerul. Părul în antichitate, mai ales pe coasta mediteraneană a Orientului Apropiat într-un climat arid, erau greu de întreţinut şi pentru femei, cu atât mai mult pentru bărbaţi. Spre exemplu, femeile din Egiptul antic erau rase cap şi purtau peruci.

“Nu spun că Isus ar fi avut chelie, dar până la 33 de ani este totuşi rezonabil să credem că Isus ar fi avut puţină calviţie masculină”, merge mai departe cu presupunerile Lucas Kitchen. De asaemenea, se spune că bărbaţii din Orientul Apropiat chiar îşi tundeau sau îşi rădeau barba periodic, fiind demontat astfel un alt mit occidental al imaginii lui Iisus.

O problemă reală pe care spune vloggerul că a întâmpinat-o a fost la a configura dinţii Mântuitorului. Majoritatea dinţilor oamenilor erau cariaţi în vremea aceea, unii sparţi sau căzuţi din cauza alimentaţiei bazată pe carbohidraţi şi săracă în calciu.

“Sincer, mi-a fost foarte greu să conving Inteligenţa Artificială să-l redea cu dinții urâţi. A trebuit să fiu foarte convingător, pentru că majoritatea imaginilor pe care Inteligenţa Artificială mi le oferea erau oameni cu dinți buni. Era aproape ca și cum nu știa cum arată dinții urâţi. Chiar şi imaginea pe care mi-a generat-o şi pe care am acceptat-o în final, acești așa-numiți dinți urâţi, ar fi probabil considerați alb sidefat conform standardelor lumii antice”, a mai afirmat Lucas.

În ceea ce privește vocea sa, . Când a mers în capitala Ierusalim e firesc să fi fost privit de sus, spune vloggerul. “E ca şi cum merg la New York și vorbesc de parcă aș fi venit din adâncul Texasului. Nu se vor încrede prea mult în inteligența mea”, adaugă el.

În privinţa înălţimii, se consideră că la începutul secolului, în Orientul Mijlociu, bărbaţii aveau între 1,58 şi 1,65 cm. În concluzie, Lucas Kitchen consideră că Iisus Hristos nu arăta deloc ca înfăţişare rolul pe care avea să-l joace, nu avea o figură care să iasă în evidenţă, aşa cum ni-l redau stereotipurile bisericii occidentale.

“Așa că am o întrebare pentru tine. Ai fi crezut în Iisus dacă ar fi apărut în această formă? Dacă ar arăta așa, ai putea să treci de exteriorul său aspru și să asculți ce avea de spus? Mulți oameni s-au luptat cu asta, pentru că nu arăta ca ceea ce se așteptau. Ai fi făcut la fel?”, întreabă Lucas.