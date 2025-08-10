Chițu a tunat după ce VAR-ul nu i-a validat reușita cu Universitatea Craiova: „Trebuie să fii nebun să spui că nu a fost gol!”

din disputa cu cei de la Hermannstadt, dar sibienii critică arbitrajul după ce . Ce a declarat atacantul formației antrenate de Marius Măldărășanu după fluierul final.

Aurelian Chițu: „Trebuie să fii nebun să spui că nu a fost în poartă”

Hermannstadt a fost aproape de a pleca cu un punct din deplasarea de pe ”Ion Oblemenco”, însă la faza petrecută în al doilea minut de prelungire, cei din camera VAR nu au validat un presupus gol al atacantului.

După fluierul final, fotbalistul echipei antrenate de Marius Măldărășanu a lansat acuzații la adresa arbitrajului și a declarat că reușita sa a fost perfect valabilă.

„Am avut un gol anulat incorect. Nu știu cum s-au decis atât de repede. Ei în 30 de secunde s-au convins imediat. Eu am văzut-o în poartă. A fost în poartă, trebuie să fii nebun să spui că nu a fost în poartă. Am văzut imaginile.

Au fost meciuri foarte grele, cu adversari foarte buni. Poate nici nu suntem 100%, dar sper să câștigăm și noi etapa viitoare. Nu vom avea un meci ușor la Ploiești.

Astăzi nu a vrut să intre, pe urmă domnul arbitru nu a lăsat-o să intre. Ne-a spus cu o calmitate să așteptăm, gata, nu a fost nimic”, a declarat Aurelian Chițu la flash-interviu.

Sibienii, mari ocazii de gol cu Universitatea Craiova

Silviu Balaure a fost cel mai ghinionist jucător din tabăra formației antrenate de Marius Măldărășanu. Acesta a irosit cele mai mari ocazii pentru oaspeți.

Acesta a fost blocat în două rânduri de portarul Silviu Lung Jr, iar în repriza a doua a zguduit transversala cu un șut din interiorul careului de 16 metri.