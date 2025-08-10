Sport

Chițu a tunat după ce VAR-ul nu i-a validat reușita cu Universitatea Craiova: „Trebuie să fii nebun să spui că nu a fost gol!”

Aurelian Chițu susține că golul său din Universitatea Craiova - Hermannstadt a fost anulat incorect de VAR. Ce a reclamat atacantul sibienilor.
Daniel Işvanca
10.08.2025 | 20:59
Chitu a tunat dupa ce VARul nu ia validat reusita cu Universitatea Craiova Trebuie sa fii nebun sa spui ca nu a fost gol
ULTIMA ORĂ
Aurelian Chițu, acuzații la adresa arbitrajului după Universitatea Craiova - Hermannstadt 1-0 FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a luat toate cele trei puncte din disputa cu cei de la Hermannstadt, dar sibienii critică arbitrajul după ce nu li s-a validat un gol marcat de Aurelian Chițu. Ce a declarat atacantul formației antrenate de Marius Măldărășanu după fluierul final.

ADVERTISEMENT

Aurelian Chițu: „Trebuie să fii nebun să spui că nu a fost în poartă”

Hermannstadt a fost aproape de a pleca cu un punct din deplasarea de pe ”Ion Oblemenco”, însă la faza petrecută în al doilea minut de prelungire, cei din camera VAR nu au validat un presupus gol al atacantului.

Golul nevalidat al lui Aurelian Chițu, din minutul 92, în Universitatea Craiova - Hermannstadt 1-0Foto: captură DigiSport
Golul nevalidat al lui Aurelian Chițu, din minutul 92, în Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0
Foto: captură DigiSport

După fluierul final, fotbalistul echipei antrenate de Marius Măldărășanu a lansat acuzații la adresa arbitrajului și a declarat că reușita sa a fost perfect valabilă.

ADVERTISEMENT

„Am avut un gol anulat incorect. Nu știu cum s-au decis atât de repede. Ei în 30 de secunde s-au convins imediat. Eu am văzut-o în poartă. A fost în poartă, trebuie să fii nebun să spui că nu a fost în poartă. Am văzut imaginile.

Au fost meciuri foarte grele, cu adversari foarte buni. Poate nici nu suntem 100%, dar sper să câștigăm și noi etapa viitoare. Nu vom avea un meci ușor la Ploiești.

ADVERTISEMENT
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața...
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”

Astăzi nu a vrut să intre, pe urmă domnul arbitru nu a lăsat-o să intre. Ne-a spus cu o calmitate să așteptăm, gata, nu a fost nimic”, a declarat Aurelian Chițu la flash-interviu.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce...
Digisport.ro
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce arată reluările

Sibienii, mari ocazii de gol cu Universitatea Craiova

Silviu Balaure a fost cel mai ghinionist jucător din tabăra formației antrenate de Marius Măldărășanu. Acesta a irosit cele mai mari ocazii pentru oaspeți.

ADVERTISEMENT

Acesta a fost blocat în două rânduri de portarul Silviu Lung Jr, iar în repriza a doua a zguduit transversala cu un șut din interiorul careului de 16 metri.

Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0, în etapa a 5-a din SuperLiga. Oltenii...
Fanatik
Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0, în etapa a 5-a din SuperLiga. Oltenii urcă pe primul loc în clasament
Mirel Rădoi a dispărut 2 minute de pe bancă în timpul meciului. Moment...
Fanatik
Mirel Rădoi a dispărut 2 minute de pe bancă în timpul meciului. Moment inedit în Universitatea Craiova – Hermannstadt
Mihai Rotaru a primit o rugăminte ieșită din comun de la un puști...
Fanatik
Mihai Rotaru a primit o rugăminte ieșită din comun de la un puști înainte de Universitatea Craiova – Hermannstadt. Mesajul copilului a devenit viral
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Dinamo, sponsorizare-surpriză de la Mircea Lucescu! 'Faceți asta și plătesc eu totul!'
iamsport.ro
Dinamo, sponsorizare-surpriză de la Mircea Lucescu! 'Faceți asta și plătesc eu totul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!