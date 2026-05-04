Chivu a intrat în istorie! Românul a ajuns, într-un timp record, la același nivel cu Arigo Sacchi și Carlo Ancelotti

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu (45 ani) a reușit o performanță fabuloasă la chiar primul său sezon ca antrenor la Inter Milano.

Chivu e al patrulea antrenor străin din istoria lui Inter care ia titlul

Titlul în Serie A îl plasează pe Chivu într-o galaxie selectă. Doar 18 tehnicieni străini au câștigat titlul în Italia, în istoria de peste 100 de ani a competiției. Cinci dintre ei au reușit asta înainte de Al Doilea Război Mondial.

ADVERTISEMENT

Cristi stă acum în compania legendarului Helenio Herrera (născut în Argentina, din părinți spanioli, dar cu cetățenie franceză), cel care a luat trei titluri pentru milanezi în anii 1960. Mourinho are două titluri, la fel care maghiarul Árpád Weisz, care a câștigat campionate în perioada interbelică.

Așadar, Chivu este abia al patrulea antrenor străin din istoria lui Inter, care câștigă campionatul. Ce a reușit el, n-au putut Luis Suarez, Roy Hodgson, Rafa Benitez, Leonardo, Hector Cuper sau Ronald De Boer, tehnicieni străini din istoria modernă a milanezilor.

ADVERTISEMENT

Românul e la același nivel cu Ancelotti și Sacchi

Totodată, românul este și al 5-lea tehnician din istoria Interului care a câştigat la debut (ultimul a fost Mourinho în 2008-09). Cu un titlu câștigat în Serie A, Chivu este acum la același nivel cu Ancelotti, care în ciuda palmaresul uriaș (31 de trofee) a câștigat o singură dată titlul în Serie A. A făcut-o cu Milan, în 2003-2004.

ADVERTISEMENT

Maurizio Sarri, Luciano Spaletti, Alberto Zaccheroni, Arigo Sacchi, Simone Inzaghi, Stefano Pioli, Sven Goran Eriksson sau Otavio Bianchi au și ei un singur titlu în Italia.

ADVERTISEMENT

Fostul căpitan al naţionalei României este al doilea om de la Inter ca câştigă campionatul Italiei atât ca jucător (2008, 2009, 2010), cât şi ca antrenor al lui Inter. Doar Armando Castellazzi a mai reușit asta, în 1930 ca jucător și în 1939 ca antrenor. Chivu se detașa de acesta dacă obține chiar eventul în acest sezon.

Lista antrenorilor străini care au câștigat Serie A

4 -Hermann Felsner (Austria): Bologna 1924-1925, 1928-1929, 1938-1939, 1940-1941

3 -Helenio Herrera (Argentina/Franța): Inter 1962-1963, 1964-1965, 1965-1966

ADVERTISEMENT

3 – William Garbutt (Anglia): Genoa 1914-1915, 1922-1923, 1923-1924

2- Árpád Weisz (Ungaria): Inter 1929-1930, Bologna 1935-1936, 1936-1937

2- Nils Liedholm (Suedia): Milan 1978-1979, Roma 1982-1983

2- José Mourinho (Portugalia): Inter 2008-2009, 2009-2010

2- Čestmír Vycpálek (Cehia): Juventus 1971-1972, 1972-1973

1-Vujadin Boškov (Iugoslavia): Sampdoria 1990-1991

1 -Ljubiša Broćić (Iugoslavia): Juventus 1957-1958

1-Jesse Carver (Anglia): Juventus 1949-1950

1- Lajos Czeizler (Ungaria): Milan 1950-1951

1- Leslie Lievesley (Anglia): Torino 1948-1949

1- Sven-Göran Eriksson (Suedia): Lazio 1999-2000

1-Heriberto Herrera (Paraguay): Juventus 1966-1967

1- György Sárosi (Ungaria): Juventus 1951-1952

1- Alfréd Schaffer (Ungaria): Roma 1941-1942

1-József Viola (Ungaria): Juventus 1925-1926

1- CRISTIAN CHIVU (România): Inter 2025-2026

Cine are cele mai multe titluri în Serie A

Giovanni Trapatoni 7 (Juventus 6, Inter 1)

Massimiliano Allegri 6 (Juventus 5, Milan 1)

Fabio Capello 5 (Milan 4, Roma 1)

Antonio Conte 5 (Juventus 3, Inter 1, Napoli 1)

Marcello Lippi 5 (Juventus 5)