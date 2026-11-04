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Chivu a refuzat-o pe Real Madrid și scrie istorie la Milano! Câte zeci de milioane de euro a produs pentru Inter

Bogdan Baratky Tudor
04.11.2026 | 14:25
Chivu a refuzato pe Real Madrid si scrie istorie la Milano Cate zeci de milioane de euro a produs pentru Inter
ANALIZĂ FANATIK
Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter Milano / Foto: Hepta
Cristian Chivu se află la al doilea sezon pe banca Interului. Este succesorul unor nume importante ale fotbalului italian, Simone Inzaghi și Antonio Conte. Cum se poziționează antrenorul român într-o competiție cu Inzaghi și Conte pe criteriul veniturilor aduse clubului
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Interul lui Cristian Chivu a încheiat sezonul 2025 – 2026 cu venituri totale de 518 milioane de euro și un profit net de 22,7 milioane de euro. Acestea sunt însă rezultatele întregului club: includ sponsorizări, merchandising, stadion și alte venituri, nu doar banii obținuți din competiții. Este al doilea cel mai bun rezultat din istoria clubului, depășit doar de recordul din sezonul precedent (567 de milioane de euro). A fost un sezon excepțional din acest punct de vedere, susținut de venituri extraordinare provenite din participarea la Cupa Mondială a Cluburilor FIFA și din calificarea în finala UEFA Champions League.

2025 – 2026: 163 milioane euro obținute de Interul lui Chivu în toate competițiile

În sezonul 2025/2026 Inter a fost implicată în 4 competiții: Serie A, Cupa Italiei, Supercupa Italiei și UEFA Champions League, reușind să le câștige pe primele două. În Italia, „premiul pentru titlu” este, în esență, componenta aferentă clasării din distribuirea drepturilor audiovizuale. Pentru primul loc al lui Inter, Calcio e Finanza estima 15,7 milioane de euro din totalul de 81,9 milioane euro încasate de Inter din distribuirea veniturilor din drepturi TV. În Cupa Italiei, câștigată de Inter, participantele sunt premiate pentru fiecare fază a competiției, câștigătoarea cumulând 7,1 milioane euro:

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  • Participarea în optimi: 400.000 €
  • Calificarea în sferturi: 800.000 €
  • Calificarea în semifinale: 1.500.000 €
  • Câștigarea finalei: 4.400.000 €

Champions League a adus Interului 71,27 milioane euro, italienii fiind eliminați de Bodø/Glimt în play-off.

  • Participare: 18,62 mil. €
  • Componenta „value pillar” – partea europeană: 23,37 mil. €
  • Componenta „value pillar” – partea din afara Europei: 8,65 mil. €
  • Poziția în clasamentul fazei principale: 8,13 mil. €
  • Rezultatele din faza principală: 10,50 mil. €
  • Bonus pentru clasarea pe locurile 9–16: 1,00 mil. €
  • Participare în play-off: 1,00 mil. €

Din transferuri, Inter a încasat în această vară o sumă modică pentru un club de talia sa – aproximativ 38 milioane euro. Nouă jucători s-au despărțit de Inter în această fereastră de transferuri, însă doar mutarea lui Dumfries la Real atrage atenția prin sumă.

  • Denzel Dumfries – Real Madrid – transfer definitiv – 20 mil. €
  • Davide Frattesi – Lazio – împrumut – 5 mil. €
  • Sebastiano Esposito – Cagliari – activarea opțiunii de cumpărare – 4 mil. €

Competiția Inzaghi – Conte – Chivu

Conte a petrecut 2 sezoane pe banca Interului, în timp ce Inzaghi a condus trupa italiană nu mai puțin de 4 sezoane. Ambii au câștigat câte un titlu, dar Inzaghi a reușit și calificarea în finala UCL în două sezoane. De remarcat faptul ambii antrenori care l-au precedat pe Chivu pe banca Interului au calificat echipa în finala unei competiții europene.

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AntrenorSezoaneCampionateCupeSupercupeTotal trofeeFinale europene
Antonio Conte210011 finală Europa League
Simone Inzaghi412362 finale Champions League

Sezonul 2025 – 2026 al lui Chivu se situează pe locul 4 în comparația celor șapte sezoane, luand in calcul veniturile din campionat, cupele europene, Cupa Italiei și Supercupa Italiei. Primele trei poziții aparțin lui Simone Inzaghi. Inter a jucat două finale de Champions League cu Simone Inzaghi, iar acele sezoane se afla, evident, pe primele două locuri în clasament.

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  1. 2024/25 — aproximativ 232,2 milioane €: finală CL pierdută cu PSG, 0–5.
  2. 2022/23 — aproximativ 198,8 milioane €: finală CL pierdută cu Manchester City, 0–1.

Pe locul 3 este 2023/24, sezonul în care Inter a câștigat campionatul, dar a fost eliminată în optimile Champions League. Sezonul lui Chivu, 2025/26, este pe locul 4, cu totalul estimat de 162,67 milioane €.

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LocSezonAntrenorSerie ACompetiții UEFACupaSupercupaTotal 
12024/25Simone Inzaghi87,9136,6≈2,75,0≈232,2 mil. €
22022/23Simone Inzaghi≈87,0101,3≈7,5≈3,0≈198,8 mil. €
32023/24Simone Inzaghi101,066,30≈8,0≈175,3 mil. €
42025/26Cristian Chivu81,971,277,12,4162,67 mil. €
5–62019/20Antonio Conte≈94,7≈61,4≈2,0≈158,1 mil. €
5–62021/22Simone Inzaghi84,2462,65≈7,52,8≈156–158 mil. €
72020/21Antonio Conte≈100,5≈49,3≈1,67≈151,5 mil. €

Diferența decisivă este dată, desigur, de parcursul în Champions League. Față de ultimul sezon al lui Inzaghi, Interul lui Chivu a obținut cu aproximativ 65,3 milioane de euro mai puțin din premiile UEFA. Dubla campionat–Cupă nu a putut compensa financiar pierderea parcursului până în finala europeană.

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Bogdan Baratky Tudor
Bogdan Baratky Tudor
Bogdan „Baratky” Tudor este colaborat al FANATIK, site pe care scrie despre iubirea sa de-o viață Rapid, dar realizează și materiale ample de analiză, în special pe teme financiare, dim sportul românesc și internațional.
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