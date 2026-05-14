Chivu are America la picioare! Elogii pentru român la cea mai importantǎ televiziune de sport din SUA: “E singurul care a fǎcut asta! Nimeni nu credea în el”

Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a cucerit și Cupa Italiei, învingând în finala de la Roma pe Lazio, cu scorul de 2-0.

Chivu a fost lăudat în studioul CBS

Pe Olimpico din Roma, acolo unde, cu patru zile în urmă, Interul surclasase pe Lazio cu 3-0, elevii lui Cristian Chivu au avut prima ocazie a finalei Cupei Italiei, prin Lautaro Martinez, care a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă, în minutul 11.

Trei minute mai târziu, Barella a executat un corner, Marcus Thuram a trimis spre poartă, iar Marusic a deviat în plasă pentru primul gol al nerazzurrilor. În minutul 35 Lautaro Martinez a înscris din faţa porţii, majorând avantajul lui Inter. Scorul a rămas 0-2, iar Chivu a realizat dubla încă din primul sezon pe banca nerrazzurilor. Performanța sa a foste remarcată inclusiv peste Ocean, în studioul celebrei televiziuni CBS.

”E inteligent și educat”

”Nimeni nu credea în el la începutul sezonului. Dar a reușit să devină singurul care a câștigat titlul și cupa, într-un singur sezon, atât ca antrenor (2025-2026), cât și ca jucător (2009-2010). Venea dintr-un sistem de juniori și doar câteva meciuri la Parma. E inteligent, e educat și a știut să câștige vestiarul”, a spus Marco Messina, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști ai postului american.

Prin victoria de aseară, Inter a câștigat a zecea Cupă a Italiei din istoria sa și a depășit AS Roma, în clasamentul all-time. Lider rămâne Juventus, cu 15 trofee. ”Inter a câștigat două trofee în acest an, meritate. Am făcut o ediție foarte bună de Cupa Italiei. Suntem toți fericiți pentru acești suporteri și pentru club, care a făcut totul pentru a ne ajuta. Suntem mândri, am câștigat campionatul și cupa neașteptat. Nu este ușor să câștigi două trofee”, a declarat Chivu, după meci.

Românul a explicat cum a câștigat vestiarul lui Inter

Am adus ambiție, experiența mea ca jucător, experiența mea în această societate, pentru că acest lucru este adesea subestimat. Cunosc realitatea, știu ce înseamnă să trăiești într-o echipă ca Inter, știu și vocile care înconjoară această echipă, partea negativă care iese mereu în față.

Am încercat să liniștesc partea umană a lor, să îi ajut să gestioneze frustrarea care vine adesea din exterior, nu de la noi, și să menținem nivelul de competitivitate pe care această echipă l-a avut mereu.

Și repet: am de-a face cu un grup de oameni adevărați, oameni mari, care știu să stea împreună, să se bucure împreună și să facă totul pentru a menține un nivel ridicat, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani”, a declarat Chivu.