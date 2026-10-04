Chivu are gânduri mari! Ce obiectiv îndrăzneț și-a propus cu Inter

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Cristi Chivu (49 de ani) a preluat banca lui Inter în vara anului 2025 și . Totuși, obiectivele lui nu se termină aici și are planuri mari pentru viitor cu ”nerazzurrii”. Românul a dezvăluit tot într-un interviu.

Cristi Chivu vrea să câștige Liga Campionilor

Întrebat despre ambițiile europene pe care le are cu Inter, Cristi Chivu a dezvăluit obiectivul suprem. Tehnicianul visează să câștige Liga Campionilor cu Inter și din postura de antrenor, după ce, în 2010, a cucerit trofeul sub comanda lui Jose Mourinho.

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”Să câștigi Champions League este superb. Este visul oricui. Există o diferență uriașă între un meci de campionat și unul de Champions League. Și nu contează dacă este vorba despre faza grupelor sau despre optimi. Diferența este enormă — atât în ceea ce privește motivația individuală a unui jucător, cât și motivația întregii echipe.

Este un pic ca atunci când mergi la echipa națională; chiar și acolo găsești, din punct de vedere motivațional, ceva complet diferit față de rutina unui campionat cu 38 de meciuri jucate în fiecare duminică, care la un moment dat devine un automatism. În campionat există riscul ca, din punct de vedere emoțional, meciurile să îți mai transmită destul de puțin, în schimb Champions League și echipa națională îți oferă întotdeauna acel ceva în plus”, a spus Cristi Chivu, potrivit .

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Totuși, românul a anunțat că nu există o rețetă specială pentru a câștiga cea mai importantă competiție europeană la nivel de cluburi: ”Nu există o rețetă care să-ți ofere certitudinea că poți câștiga Champions League, nu există bani care să poată cumpăra un trofeu Champions League și nu există nici măcar idei care să ți-l poată garanta. Este o sumă de mai multe lucruri”.

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Inter are 0 puncte în Liga Campionilor

Inter a disputat un singur meci în Liga Campionilor, . Elevii lui Cristi Chivu au fost conduși cu 2-0, dar au reușit să reducă din diferență, în minutul 77, prin Carlos Augusto. Totuși, eforturile ”nerazzurrilor” nu au fost îndeajuns pentru a obține primele puncte din faza principală a competiției.

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Următoarele 3 partide din Liga Campionilor pentru echipa lui Cristi Chivu sunt împotriva lui Club Brugge (13 octombrie), împotriva lui Șahtior Donețk (21 octombrie) și împotriva lui Feyenoord (3 noiembrie). Inter pornește cu statutul de favorită în fiecare partidă.