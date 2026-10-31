Sport

„Chivu, ce ai făcut?”. Nota antrenorului român în Italia după Milan – Inter 3-1

Gabriel Neagu
01.11.2026 | 01:09
Chivu ce ai facut Nota antrenorului roman in Italia dupa Milan Inter 31
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu a fost criticat dur de presa din Italia dupa AC Milan - Inter 3-1. sursa foto: profimedia
Jurnaliștii din Italia au fost șocați de felul în care Cristi Chivu a abordat derby-ul cu AC Milan. Antrenorul român a primit o notă foarte mică la finalul partidei.
ADVERTISEMENT

Inter a cedat împotriva marii rivale, AC Milan, pe San Siro, în etapa 11 din Serie A, 1-3. Partida a oprit seria de 20 de meciuri fără înfrângere a lui Cristi Chivu și are consecințe directe în clasamentul primei ligi italiene.

Cristi Chivu, criticat dur de presa italiană după AC Milan – Inter 3-1

”Rossonerii” au dominat categoric episodul din ”Derby della Madonnina”. Prestația slabă a lui Inter nu a fost trecută cu vederea de jurnaliștii din Italia, care l-au criticat dur pe Cristi Chivu. Tehnicianul român a decis să schimbe formația de joc pentru meciul derby, iar Pio Esposito nu s-a aflat în primul ”11” al ”nerazzurrilor”. Publicația tuttomercatoweb și-a arătat șocul față de deciziile neinspirate ale lui Chivu și a titrat: ”Chivu, ce ai făcut? Un derby fără adevăratul Inter”.

ADVERTISEMENT

Tot aceștia l-au criticat pe român pentru momentul târziu din partidă în care a ales să facă schimbările. Jurnaliștii găsesc explicații pentru modalitatea în care Cristi Chivu a gestionat derby-ul cu AC Milan.”Abordând meciul cu o prestație șocantă: Nerazzurri și-au confirmat tendința îngrijorătoare de a fi în dezavantaj devreme.

Golul lui Bastoni la mijlocul primei reprize a sugerat o revenire ‘obișnuită’, dar lovitura liberă a lui Moreira a raedus diferența la două goluri la pauză. Chivu a decis să nu facă nicio schimbare pentru prea mult timp, schimbându-i chiar și pe cei doi atacanți pentru doar șapte minute plus prelungiri: fie au existat motive fizice, fie a fost o decizie cu adevărat de neînțeles”, se arată în analiza făcută de tuttomercatoweb.

ADVERTISEMENT
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul...
Digi24.ro
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
  • 5 este nota primită de Cristi Chivu pentru ”Derby della Madonnina”, conform fcinternews

Cristi Chivu a pierdut primul loc în Serie A

Eșecul din ”Derby della Madonnina” a afectat direct clasamentul din Serie A. Inter a căzut pe poziția secundă, iar Lazio ocupă fotoliul de lider fără să fi atins mingea până acum în această etapă. Totul este cauzat de golaverajul celor două echipe. Trupa de pe Olimpico are o diferență de +15 goluri, în timp ce ”nerazzurrii” au rămas cu un golaveraj de +13.

ADVERTISEMENT
S-a terminat! Cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia în România:...
Digisport.ro
S-a terminat! Cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia în România: 194 din 195, dați afară!

Mai mult, Lazio se poate distanța față de echipa lui Cristi Chivu duminică, de la ora 16:00, când primește vizita lui Cagliari. Pentru Inter, urmează duelul cu Feyenoord, marți, 3 noiembrie, din etapa cu numărul 4 al fazei principale din Liga Campionilor. Următorul duel din campionatul italian îi va aduce pe ”nerazzurri” față în față cu Como, pe 8 noiembrie.

ADVERTISEMENT
Cum l-a învins Amorim pe Chivu. Antrenorul lui Milan a dat toate detaliile...
Fanatik
Cum l-a învins Amorim pe Chivu. Antrenorul lui Milan a dat toate detaliile după derby: unde s-a făcut diferența
Ilie Dumitrescu nu a înțeles tactica lui Cristi Chivu din Milan – Inter...
Fanatik
Ilie Dumitrescu nu a înțeles tactica lui Cristi Chivu din Milan – Inter 3-1: „Nu știu de ce nu a jucat cu el!”
Formula 1, Marele Premiu al Mexicului. Lewis Hamilton va pleca din pole position!
Fanatik
Formula 1, Marele Premiu al Mexicului. Lewis Hamilton va pleca din pole position!
Tags:
Parteneri
A șters pe jos cu Marian Iancu în direct: 'A distrus Poli Timișoara,...
iamsport.ro
A șters pe jos cu Marian Iancu în direct: 'A distrus Poli Timișoara, nu trebuie regretat de fani! S-a dus la pușcărie pentru manevre, a intrat în fotbal să apară la TV, nu pentru club'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!