„Chivu, ce ai făcut?”. Nota antrenorului român în Italia după Milan – Inter 3-1

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. Partida a oprit seria de 20 de meciuri fără înfrângere a lui Cristi Chivu și are consecințe directe în clasamentul primei ligi italiene.

Cristi Chivu, criticat dur de presa italiană după AC Milan – Inter 3-1

”Rossonerii” au dominat categoric episodul din ”Derby della Madonnina”. , care l-au criticat dur pe Cristi Chivu. Tehnicianul român a decis să schimbe formația de joc pentru meciul derby, iar Pio Esposito nu s-a aflat în primul ”11” al ”nerazzurrilor”. Publicația și-a arătat șocul față de deciziile neinspirate ale lui Chivu și a titrat: ”Chivu, ce ai făcut? Un derby fără adevăratul Inter”.

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Tot aceștia l-au criticat pe român pentru momentul târziu din partidă în care a ales să facă schimbările. Jurnaliștii găsesc explicații pentru modalitatea în care Cristi Chivu a gestionat derby-ul cu AC Milan.”Abordând meciul cu o prestație șocantă: Nerazzurri și-au confirmat tendința îngrijorătoare de a fi în dezavantaj devreme.

Golul lui Bastoni la mijlocul primei reprize a sugerat o revenire ‘obișnuită’, dar lovitura liberă a lui Moreira a raedus diferența la două goluri la pauză. Chivu a decis să nu facă nicio schimbare pentru prea mult timp, schimbându-i chiar și pe cei doi atacanți pentru doar șapte minute plus prelungiri: fie au existat motive fizice, fie a fost o decizie cu adevărat de neînțeles”, se arată în analiza făcută de .

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5 este nota primită de Cristi Chivu pentru ”Derby della Madonnina”, conform

Cristi Chivu a pierdut primul loc în Serie A

Eșecul din ”Derby della Madonnina” a afectat direct clasamentul din Serie A. Inter a căzut pe poziția secundă, iar Lazio ocupă fotoliul de lider fără să fi atins mingea până acum în această etapă. Totul este cauzat de golaverajul celor două echipe. Trupa de pe Olimpico are o diferență de +15 goluri, în timp ce ”nerazzurrii” au rămas cu un golaveraj de +13.

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Mai mult, Lazio se poate distanța față de echipa lui Cristi Chivu duminică, de la ora 16:00, când primește vizita lui Cagliari. Pentru Inter, urmează duelul cu Feyenoord, marți, 3 noiembrie, din etapa cu numărul 4 al fazei principale din Liga Campionilor. Următorul duel din campionatul italian îi va aduce pe ”nerazzurri” față în față cu Como, pe 8 noiembrie.