Chivu contra Mutu în Serie A? ”Ar fi un duel frumos. Să te audă Dumnezeu! Nu ai cum să refuzi”. Exclusiv

Deși deocamdată Fiorentina nu a luat în calcul despărțirea de antrenorul Paolo Vanoli, Adrian Mutu a admis la FANATIK SUPERLIGA că nu ar sta prea mult pe gânduri dacă ar primi o ofertă, mai ales că l-ar tenta și un duel cu Cristi Chivu.

Mutu visează să-i fie adversar lui Chivu în Serie A

Întrebat de Horia Ivanovici dacă l-au sunat conducătorii Fiorentinei după ultima înfrângere din campionat, Adrian Mutu a recunoscut că ar fi încântat de o astfel de posibilitate și a încercat să găsească o explicație pentru parcursul dezastruos al formației ”viola”.

”Să te audă Dumnezeu! Doamne Ajută! Are 6 puncte în 15 etape, trece printr-un moment greu. Dacă te uiți la lot, e ceva incredibil. La cum se prezintă ar fi bine ca Dinamo să-l ia pe Dzeko dacă tot îl țin ăia degeaba. La ce atacanți au, Dzeko, Kean, și nu dau un gol… îți dai seama.

Au cea mai slabă apărare din campionat și dacă te uiți la lot… Nu are un lot slab, din contră, dar au și cupele europene. Nu știu ce se întâmplă exact, ce s-a destabilizat, multă lume vorbește despre un conflict în vestiar. Am dat un interviu în Italia și spuneam că uitându-mă la meci e mai mult o problemă tehnică, o problemă de încredere, decât un așa zis scandal sau o neînțelegere între jucători.

Nu cred prea mult în asta că din cauza neînțelegerilor jucătorii nu mai dau totul pe teren. Până la urmă fiecare jucător are o doză de egoism și atunci când intră pe teren nu vrea să se facă de râs”, a declarat Mutu, la .

Îi va îndeplini Moș Crăciun dorința lui Mutu?

Fostul mare internațional s-a arătat încântat de faptul că ar putea să se dueleze cu fostul său coechipier de la națională, Cristi Chivu, , și este convins că până la final Fiorentina va reuși să se salveze de la retrogradare,

”E șocant să vezi Fiorentina pe ultimul loc, dar s-a mai întâmplat acum 20 de ani. Dar ultimii 20 de ani au fost buni. Acum se află într-un moment delicat, dar au timp să remedieze. La ei fiind un campionat continuu, fără play-off și play-out, pot recupera.

Și Cristi Chivu a fost anul trecut cu apa aproape deasupra capului (n.r. – cu Parma) și i-a salvat. Acum nu mai are problemele astea, trebuie să stea cât mai sus. Ar fi un duel frumos, nu neg, mi-ar plăcea.

(n.r. – Puneți dorința asta sub brad. Știi că Moș Crăciun îndeplinește dorințe) Am schimbat vreo trei brazi. Sunt din ce în ce mai cuminte și nimic. (n.r. – Dacă ai primi ofertă te-ai băga sau te-ai gândi de 100 de ori?) N-ai cum să refuzi așa ceva, despre ce vorbim, ar fi o șansă… Măcar să vină, dacă ar veni o șansă ca asta… Una e SuperLiga și alta e Serie A”, a spus Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

Clasament Serie A

Adrian Mutu este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Fiorentinei. El a evoluat pentru echipa italiană în perioada 2006-2011, timp în care a marcat 70 de goluri în 143 de meciuri jucate în toate competițiile, iar în 2024 a fost introdus în Hall of Fame-ul clubului.

Fiorentina are unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimii ani și după disputarea a 15 etape este pe ultimul loc în clasamentul din Serie A, cu doar 6 puncte și fără nicio victorie.