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. Victoria a readus campioana Italiei în cursa pentru calificarea directă în optimile de finală ale competiției, dar a semnat și un record istoric pentru antrenorul român, devansând legende de pe banca clubului.

Cristi Chivu a doborât un nou record la Inter

Succesul împotriva germanilor de la VfB Stuttgart a consemnat o nouă bornă istorică pentru Cristi Chivu la Inter. Antrenorul român a avut nevoie de cel mai mic număr de meciuri pentru a ajunge la 50 de victorii pe banca ”nerazzurrilor”. Mai precis, în numai 75 de meciuri, fostul fundaș a realizat performanța care îl pune în vârful unei ierarhii cu nume importante precum: Jose Mourinho, Simone Inzaghi, Roberto Mancini, Antonio Conte și Héctor Cúper.

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Până la meciul de miercuri seară, recordul era deținut de . Lusitanul a atins 50 de victorii în 76 de meciuri. Pentru a ajunge la această bornă, Simone Inzaghi a avut nevoie de un meci în plus față de ”Special One”. Acesta este top 5 al antrenorilor care au ajuns cel mai repede la 50 de succese pe banca lui Inter:

Cristian Chivu – 75 de meciuri / 2025 – prezent José Mourinho – 76 de meciuri / 2008 – 2010 Simone Inzaghi – 77 de meciuri / 2021 – 2025 Roberto Mancini (primul mandat) – 78 de meciuri / 2004 – 2008 Antonio Conte – 85 de meciuri / 2019 – 2021

De asemenea, Cristi Chivu mai deține recorduri pe banca lui Inter. Românul este antrenorul care a realizat cel mai bun început de sezon în Serie A, de la implementarea acordării celor trei puncte la victorie. Chivu este, totodată, tehnicianul care a avut nevoie de cele mai puține meciuri pentru a acumula 100 de puncte, în prima ligă italiană, pe banca echipei de pe ”Giuseppe Meazza”.

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Inter speră la calificarea directă în optimile Ligii Campionilor

După victoria contra lui VfB Stuttgart, Inter a acumulat nouă puncte în faza principală a Ligii Campionilor și ocupă locul 12. Astfel, diferența față de ocupanta locului opt, ce asigură calificarea directă în optimile de finală ale competiției, este de numai un punct. Calificarea minimă în play-off-ul competiției pare din ce în ce mai aproape, ținând cont că diferența față de locul 25 este de patru lungimi.

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Conform clasamentelor înregistrate în edițiile anterioare ale Ligii Campionilor, pentru a reuși revenirea spectaculoasă în primele opt poziții, elevii lui Cristi Chivu trebuie să mai obțină maxim un rezultat de egalitate. ”Nerazzurrii” mai au trei partide de disputat în competiție, dar programul se anunță unul dificil:

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