Chivu, exploziv după ce a calificat-o pe Inter în finala Cupei Italiei: „Eu sunt Cristian, nu Mourinho”

Cristi Chivu (45 de ani) este practic deja campion în Serie A cu Inter Milano, iar acum a ajuns la doar un pas și de câștigarea Cupei Italiei. Marți seară, echipa sa a învins Como pe teren propriu cu scorul de 3-2 în returul semifinalei, după ce în tur a fost egal, 0-0. La declarațiile de la final, tehnicianul român a început prin a spune că este mai degrabă meritul jucătorilor săi pentru această performanță.

Cristi Chivu, reacție în forță când a fost întrebat despre Jose Mourinho după Inter – Como 3-2 din Cupa Italiei

De asemenea, fostul căpitan al naționalei României a dorit să scoată în evidență faptul că Inter a reușit pentru a doua oară într-un timp scurt să pună în scenă o revenire de senzație, de fiecare dată de la 0-2, în fața . Recent, același lucru s-a întâmplat și în campionat. „E munca acestui grup care vrea să fie competitiv până la final. Am făcut rezultate bune, care ne-au făcut să visăm, să ne apropiem de obiectivul de a câștiga trofeul. Să recuperezi cu Como de două ori în 10 zile arată cât de nebună e Inter”, a declarat Cristi Chivu în primă fază la scurt timp după încheierea meciului citat de italienii de la

Ulterior, Cristi Chivu a fost întrebat din nou despre comparațiile dintre el și Jose Mourinho care se fac destul de frecvent de ceva timp în Italia, moment în care a avut o scurtă răbufnire: „Vouă vă plac titlurile, mie nu. Eu sunt Cristian, sunt responsabil acum pentru acești băieți minunați. Datorită lor voi dați aceste titluri, dar mie nu îmi pasă de ele. Vreau să le ofer satisfacție celor care au crezut în mine și în acești băieți minunați”.

Cum a reușit Inter să revină din nou fantastic în fața lui Como

De asemenea, cu aceeași ocazie, Cristi Chivu a explicat și că decisiv în această victorie a contat modul în care s-au descurcat jucătorii care au intrat pe teren în repriza a doua. În plus, antrenorul român a vorbit în mod special și despre forța ofensivă arătată de echipa sa în acest sezon: „Rezervele ne-au dat o mână de ajutor enormă. Sucic, Diouf și Pio Esposito au fost decisivi. Dorința incredibilă a acestui grup a fost decisivă pe tot parcursul sezonului.

Am ajuns în această situație prin muncă asiduă, o situație care ne permite să visăm și să ne atingem obiectivele din campionat și Cupa Italiei. Știam cum joacă Como. Am marcat atât de multe goluri împotriva celei mai bune defensive pentru că acești băieți au ADN-ul lui Inter în ei”.