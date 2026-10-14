”Chivu, gata cu el!” Italienii îl vor afară din echipă după Inter – Club Brugge 3-4

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Presa din Italia a găsit țapul ispășitor după înfrângerea din partida Inter – Club Brugge 3-4. Cel arătat cu degetul este portarul spaniol Josep Martinez, care a gafat uluitor la un gol al belgienilor, iar lui Chivu i se cere să nu-l mai titularizeze.

Mesajul jurnaliștilor italieni pentru Cristi Chivu după Inter – Club Brugge 3-4: „Gata cu Martinez!”

Portarul iberic a profitat de plecarea lui Yann Sommer în vară și a devenit titular în poarta Interului. Însă, evoluțiile sale au fost oscilante, iar erorile au apărut în momente cruciale. Așa s-a întâmplat în cele două înfrângeri ale ”nerazzurrilor” din grupa de Champions League, iar presa îi transmite lui Cristi Chivu că a venit momentul să-l scoată din poartă și să-l titularizeze pe Ivan Provedel.

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”Chivu, gata cu Martinez! Încă o greșeală care duce la o înfrângere pentru Inter. Provedel așteaptă să intre. Portarul spaniol a comis o eroare care a dus la golul de 2-1 și i-a complicat planurile lui Inter. Acum riscă să-și piardă postul. Chivu l-a titularizat iar pe Martinez, dar decizia s-a dovedit a fi neinspirată. Portarul a comis o eroare mare, care a schimbat soarta meciului, la scorul de 1-1.

Inter era atunci peste Brugge, dar fostul portar de la Genoa a ieșit din careu pentru a degaja o minge, însă a ratat intervenția. E mult să zici că Inter nu are niciun punct din cauza lui Martinez, pentru că e un sport de echipă, dar greșelile sunt deja prea mari pentru a mai fi ignorate Acum, nu mai există scuze. Antrenorul lui Inter trebuie să-i dea încredere lui Provedel”, a scris .

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Josep Martinez nu e portar pentru Inter

Imediat după , cotidianul a publicat un material cu titlul ”Încă o gafă după Madrid: Martinez horror. Inter, acum sună clopotele de alarmă în poartă”, în care l-au făcut praf pe portarul spaniol. ”Un film pe care l-am văzut, l-am văzut și l-am revăzut. Genul său este categoric mai aproape de dramatic decât oricare altul. Cu siguranță nu există un final fericit pentru Pepo Martinez. Și nici măcar nu este ușor să vezi unul la orizont, pentru că prezentul nu lasă loc pentru mari speranțe, iar viitorul nu oferă răspunsuri.

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Chivu l-a apărat pe fostul jucător de la Genoa cu toată puterea și, într-adevăr, și-a arătat constant încrederea în el, titularizându-l întotdeauna atunci când ar fi fost poate mai ușor să-i dea o pauză, cu scopul de a potoli controversele din jurul numărului unu și de a reveni pe drumul cel bun. Pe de altă parte, însă, în mintea deja debordantă a lui Pepo, o eliminare ar fi putut părea o pedeapsă, motiv pentru care antrenorul ‘nerazzurrilor’ a ales să-l păstreze.

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Dar întrebarea de un milion de puncte care circulă printre fanii lui Inter și alții de săptămâni întregi este: poate Martinez să fie cu adevărat titular pentru o echipă precum Inter? Încă o greșeală, cea care i-a deschis apoi calea lui Tresoldi pentru a marca golul de 2-1 care a schimbat profund meciul din Champions League, ar sugera un răspuns negativ”, a notat sursa citată.

Provedel, cerut titular la Inter

Prestigioasa publicație italiană a făcut un inventar al gafelor comise de Josep Martinez în acest sezon și consideră că este momentul potrivit pentru ca Cristi Chivu, care , să schimbe titularul din poartă și să-i dea credit lui Ivan Provedel.

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”Este adevărat și că beneficiul îndoielii este valabil, pentru că, în mod ironic, erorile lui Martinez par a fi o pură nebunie, probabil cauzate de scăderi de concentrare alternate cu parade excelente în poartă și o bună capacitate de a manevra mingea cu picioarele, un factor crucial pentru un portar în fotbalul de astăzi. Totuși, acum că am ajuns la mijlocul lunii octombrie, este corect să facem o primă evaluare, care nu-l mulțumește tocmai pe portarul spaniol.

Ieșirea de la golul lui Club Brugge, trei erori consecutive în meciul de campionat împotriva lui Udinese, păcatul capital comis la Madrid sub presiunea lui Valverde. Prea mult. Poate că a venit cu adevărat momentul pentru Provedel, experimentul portar de rezervă achiziționat în vară”, a mai scris Gazzetta dello Sport.