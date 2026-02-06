Sport

„Chivu la Real Madrid?” Giovanni Becali a anunțat la ce colos din Premier League îl vede pe antrenorul român. Exclusiv

Giovanni Becali a vorbit despre viitorul lui Cristian Chivu. În ciuda zvonurilor conform cărora antrenorul lui Inter ar fi dorit de Real Madrid, celebrul agent FIFA îi recomandă românului un colos din Premier League
Cristian Măciucă
06.02.2026 | 22:20
„Chivu la Real Madrid?" Giovanni Becali a anunțat la ce colos din Premier League îl vede pe antrenorul român. Exclusiv
„Chivu la Real Madrid?" Giovanni Becali a anunțat la ce colos din Premier League îl vede pe antrenorul român.
Cristi Chivu este pe val la Inter Milano. Antrenorul român, care e lider în Serie A, a intrat pe lista scurtă a lui Real Madrid. Gruparea de pe „Giuseppe Meazza” nu vrea însă să-l piardă și i-a pregătit deja un nou contract.

Ce spune Giovanni Becali despre interesul lui Real Madrid pentru Chivu

Concret, „nerazzurri” vor să-i prelungească înțelegerea lui Cristi Chivu până în anul 2029. Mai mult, salariul anual al antrenorului român ar crește de la 2,5 la 3,5 milioane de euro. Rămâne de văzut însă dacă tehnicianul în vârstă de 45 de ani va accepta această propunere sau va aștepta oferte de la alte echipe.

În cazul în care va ajunge pe Santiago Bernabeu, Cristi Chivu va fi primul antrenor român din istorie care o pregătește pe Real Madrid. Până acum, singurul român care a trecut prin curtea „galacticilor” rămâne Gică Hagi, ca jucător, în perioada 1990-1992.

(n.r. – Crezi în interesul lui Real Madrid pentru el?) Depinde. Real e echipa cu cele mai mari pretenții. Nu că Inter sau Milan nu ar fi cu pretenții. Dar viitorul fotbalului este în Anglia. 

În Anglia, spre exemplu Manchester United. Manchester United e unul dintre cele mai bogate cluburi din lume, unde și dacă ești pe locurile 3-4 nu ai presiune. Dacă era cu mine în continuare, îl semnam la Manchester United”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Manchester United strălucește sub bagheta lui Michael Carrick

Manchester United, echipa la care îl propune Giovanni Becali pe Cristi Chivu, e un club greu încercat în ultimul deceniu și jumătate. „Diavolii roșii” nu au mai ieșit campioni din 2013, de la ultimul mandat al lui Sir Alex Ferguson. De atunci, pe Old Trafford s-au perindat mai mulți antrenori, dar fără prea mare succes.

United dă însă semneze de revenire sub comanda interimarului Michael Carrick (44 de ani). Fostul mijlocaș central a dus-o pe Manchester în top 4 din Premier League, după ce a câștigat ultimele trei meciuri de Premier League, cu City (2-0), Arsenal (3-2) și Fulham (3-2). Rămâne de văzut dacă Michael Carrick va primi credit din partea conducerii și după finalul sezonului, atunci când îi expiră mandatul ca interimar.

TOATE CULISELE RUPTURII IREMEDIABILE dintre Ioan Becali si Cristi Chivu. SECRETE NESPUSE pana acum

