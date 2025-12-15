Chivu nu le răspunde la telefon foștilor colegi de la națională: „Așa e el. Nici măcar la mesaje”

ADVERTISEMENT

Cosmin Contra a vorbit despre fostul , Cristi Chivu, care o pregătește pe Inter și căruia îi transmite un mesaj cu privire la atitudinea pe care a avut-o în ultimul timp.

Cosmin Contra, supărat pe Cristi Chivu: „Nu răspunde la telefon„

Fostul fundaș dreapta al tricolorilor declară că îi ține pumnii lui Inter, la fel cum o fac toți cei care au jucat alături de Chivu, însă în același timp dezvăluie că acesta nu mai răspunde la telefon și îi bate obrazul cu această cale.

„Mă bucur enorm pentru Cristi, nu face altceva decât să ajute pe viitor antrenorul român. Școala românească de antrenori e foarte bună, dar, fiind români, nu am avut posibilitatea de a demonstra asta. Nu pot decât să mă bucur și să-i țin pumnii la fiecare meci. Asta va demonstra că antrenorul român este capabil să antreneze la cel mai înalt nivel.

Felicitări lui Cristi, baftă în continuare. Nu răspunde la telefon, nici măcar la mesaje, că așa e el. Îi transmit pe această cale că toți colegii de la echipa națională îi țin pumnii la fiecare meci”, a spus Cosmin Contra la .

Declarația cu care Chivu i-a cucerit pe fanii români

Într-un dialog avut la o conferință de presă din acest sezon, înainte de meciul jucat de Inter cu Napoli, Cristi Chivu nu a ezitat să puncteze în fața italienilor că este român. Fostul fundaș a fost căpitan al echipei naționale și a disputat 75 de partide sub tricolor.

„Din punct de vedere fotbalistic, Italia este prima ta casă. A fost ca jucător și acum ca antrenor…”, a spus jurnalistul italian după care a urmat o replică rapidă din partea lui Cristi Chivu. ”Eu sunt român și sunt mândru de acest lucru”, a spus Cristi Chivu, după care a zâmbit.

Inter este pe primul loc în Italia sub comanda lui Cristi Chivu

Ultima rundă din Serie A a adus un duel între , Genoa. Nerazzurri s-au impus, 2-1, în deplasare, datorită golurilor marcate de Bisseck și Lautaro Martinez, respectiv Vitinha pentru gazde.

Datorită acestui succes, Inter a urcat pe primul loc și a profitat de pașii greșiți făcuți de Napoli și AC Milan. În acest moment, echipa pregătită de Cristi Chivu are 33 de puncte și se pregătește de Supercupa Italiei, ce are loc în Arabia Saudită. Inter va juca în semifinale cu Bologna, după care, în cazul unui succes ar urma să întâlnească învingătoarea dintre AC Milan și Napoli.