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Inter anunță întăriri în apărare pentru revenirea din pauza internațională. Formația pregătită de Cristi Chivu are nevoie de o reîmprospătare în defensivă, după ce compartimentul a scârțâit în debutul acestui sezon: .

Inter a semnat cu Djed Spence

Inter a suferit probleme în apărare după ce s-a despărțit, în vara acestui an, de Denzel Dumfries. Campioana Italiei a încercat să umple golul din apărare, vizându-l prima dată pe Marco Palestra, fundașul italian care a semnat, într-un final cu Chelsea.

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Nici varianta de rezervă, israelianul Annan Khalaili, nu a umplut golul din apărare. Fundașul celor de la Crystal Palace a picat viza medicală, deși se înțelesese cu clubul. Astfel, Inter a avut nevoie de timp pentru a se reorienta și a ajuns la un acord pentru serviciile înlocuitorului lui Denzel Dumfries.

Este vorba despre englezul Djed Spence, venit de la Tottenham. Echipa de pe ”Giuseppe Meazza” a virat 30 de milioane de euro în conturile britanicilor pentru serviciile fundașului și promisiunea cedării a 10% dintr-o viitoare vânzare a lui Djed Spence, potrivit publicației italiene .

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Fotbalistul ar putea debuta pentru Inter pe 10 octombrie, chiar pe ”Giuseppe Meazza”, împotriva Parmei. Formația ”gialloblu” se află pe locul 15 în campionat, cu numai 4 puncte. „Accidentarea l-a obligat să lucreze separat în primele săptămâni, în timp ce revenirea sa ulterioară în grup a fost gestionată lent pentru a evita recidivele. În această primă săptămână de pauză, lucrează cu sesiuni personalizate, apoi, începând de săptămâna viitoare, va începe să se reintegreze în grup. Când campionatul se va relua pe 10 octombrie împotriva Parmei, Chivu îl va avea disponibil”, au anunțat italienii.

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5 ani este durata contractului lui Djed Spence cu Inter

este durata contractului lui Djed Spence cu Inter 35.000.000 de euro este cota de piață a fundașului, conform

Djed Spence a mai jucat în Italia și a câștigat Europa League

Djed Spence nu este la prima experiență în Italia. După ce a bifat apariții pentru Middlesborough, Tottenham și Rennes, fundașul a evoluat, timp de 6 luni, pentru Genoa. Englezul s-a impus în lotul ”grifonilor”, bifând nu mai puțin de 16 apariții.

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Experiența acumulată în Serie A l-a ajutat pe Djed Spence. Revenit la Londra, Ange Postecoglu a mizat pe serviciile sale. Britanicul a obținut singurul trofeu din palmaresul său, alături de Tottenham: Europa League.

Stoperul a bifat și 14 apariții pentru echipa națională a Angliei și a făcut parte din lotul echipei de la Cupa Mondială din vara acestui an. Djed Spence a evoluat în toate cele 8 meciuri disputate de ”naționala celor trei lei”, oferind 2 pase decisive. Una dintre ele a fost semnată chiar în finala mică, câștigată contra Franței, 6-4.

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Defensiva, motiv de îngrijorare pentru Cristi Chivu

Din postura de campioană a Italiei, Inter nu a pierdut niciun meci în actualul sezon. Totuși, cifrele defensive obținute de echipă sunt îngrijorătoare pentru antrenorul român. ”Nerazzurri” au primit 8 goluri în 5 etape din Serie A și dacă contabilizăm și duelul disputat cu Real Madrid din Liga Campionilor, Inter a ajuns la 10 goluri încasate din 6 partide.

Mai mult, din acest început de sezon: contra lui Napoli (3-2), Udinese (5-3) și AS Roma (2-2). Inter este neînvinsă în acest moment, împărțind ”fotoliul de lider” cu AS Roma.