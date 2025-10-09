„Chivu s-a hotărât!” Inter va transfera un fotbalist de la o echipă importantă din Premier League

, însă Cristi Chivu și cei din conducerea lui Inter au fost deja convinși de evoluțiile elvețianului. Conform presei din Italia, „nerazzurrii” au luat deja decizia de a activa opțiunea de cumpărare a fundașului.

Inter transferă de la Manchester City: „Chivu s-a hotărât”

Manuel Akanji a debutat în tricoul Interului chiar în , iar mai apoi a jucat în fiecare meci disputat de „nerazzurri”. Acesta a fost integralist în 5 partide, singurul joc în care a fost introdus pe parcurs fiind .

Antrenorul Interului, Cristi Chivu, și cei din conducerea clubului au fost deja convinși de prestațiile elvețianului, iar gruparea din Serie A va activa opțiunea de cumpărare care există în contractul fotbalistului. „Opțiunea de cumpărare va fi, evident, activată. Indiferent de modul în care va decurge sezonul, președintele Marotta, directorul sportiv Ausilio, finanțatorii și Chivu s-au hotărât deja”, au anunțat cei de la , care citează .

Ce sumă va achita Inter în schimbul lui Manuel Akanji

Clauza de cumpărare care există în contractul lui Manuel Akanji este de 15 milioane de euro, o sumă rezonabilă ținând cont de faptul că înțelegerea fotbalistului cu Manchester City va expira în 2027, așadar acesta va mai avea doar un singur an de contract în momentul în care împrumutul la Inter ar expira.

Internaționalul elvețian este cotat la 22 de milioane de euro de site-ul de specialitate , acesta aflându-se într-un regres drastic din acest punct de vedere. În urmă cu doar un an și jumătate, Manuel Akanji valora 45 de milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare cotă din cariera sa. În momentul transferului la City, în 2022, elvețianul era cotat la 30 de milioane.

Cine este Manuel Akanji, fotbalistul pe care Inter îl va transfera de la Manchester City

Născut în iulie 1995 la Wiesendangen, în Elveția, Manuel Akanji a început fotbalul la echipa locală, înainte de a face pasul spre FC Winterthur la vârsta de 12 ani. În tricoul acestei formații a debutat și la nivel de seniori, făcând pasul spre FC Basel în 2015. După trei ani în care a impresionat, Akanji a fost achiziționat de Borussia Dortmund.

În cei patru ani petrecuți în Germania, elvețianul a jucat în 158 de partide, cucerind și două trofee, o Cupă și o Supercupă. În vara anului 2022, Manchester City a plătit aproximativ 15 milioane de lire sterline pentru Akanji, care a fost un jucător de bază pentru Pep Guardiola timp de trei sezoane, cucerind UEFA Champions League, dar și două titluri în Anglia.

Începând din 2017, apărătorul este jucător de bază la echipa națională a Elveției, alături de care a evoluat la patru turnee finale, două Cupe Mondiale și două Campionate Europene. În total, acesta a strâns 73 de selecții și a marcat 4 goluri pentru prima reprezentativă. Datorită tatălui său, Akanji are și cetățenie nigeriană.