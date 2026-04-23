Chivu și-a aflat adversara din finala Cupei Italiei, după un meci în care italienii și-au amintit de Duckadam

Interul lui Cristi Chivu va lupta cu Lazio Roma pentru primul trofeu, ca antrenor la seniori, din cariera antrenorului român. Fostul internațional român, în vârstă de 45 de ani, are șansa eventului în chiar primul său sezon ca principal la echipa milaneză.

Edoardo Motta a apărat patru penaltyuri

Lazio a reușit o calificare dramatică în returul semifinalei cu Atalanta. După 2-2 în tur, returul de la Bergamo a fost plin de suspans. Romagnoli a deschis scorul Lazio în minutul 84, însă Atalanta a egalat la doar două minute distanță prin Pasalic. Atalanta puteau da lovitura în al 5-lea minut suplimentar, dar Scamacca a lovit bara și s-a intrat în prelungiri.

După ce Atalanta a avut un gol anulat în prelungiri, pe motiv de ofside, s-a ajuns la loviturile de departajare. Eroul meciului a fost tânărul portar Edoardo Motta, de numai 21 de ani, care a apărat patru lovituri de la punctul cu VAR.

Motta a venit în ianuarie de la Reggiana și până luna trecută a fost rezerva lui Provedel. A intrat între buturi și, cu el titular, Lazio a fost învinsă o singură dată în șapte meciuri. El este internațional de tineret al Italiei, iar specialiștii îl văd urmașul lui Donnaruma, la prima reprezentativă.

Finala Cupei Italiei e pe 13 mai, pe Olimpico din Roma

Finala Cupei Italiei din acest sezon se va juca pe Olimpico din Roma, pe 13 mai. Pentru Inter va fi a 16-a prezență în ultimul act al competiției. Echipa lui Chivu a câștigat Cupa de nouă ori, la fel ca AS Roma, iar Lazio de șapte ori. Juventus e lider absolut, cu 15 Cupe ale Italiei în palmares.

Inter și Lazio s-au mai înfruntat o singură dată în finala Cupei Italiei, în 2000. Capitolinii s-au impus atunci, după 2-1 pe Olimpico și 0-0 pe Meazza.

Inter poate deveni campioană în weekend

După rezultatele înregistrate în etapa precedentă din Serie A, Interul are 12 puncte avans față de principala urmăritoare Napoli.„Nerazzurrii” ar putea deveni campioni încă din această săptămână, când o vor întâlni pe Torino în deplasare, dar dacă acest lucru nu se va întâmpla, următoarea oportunitate va fi la meciul cu Parma de pe teren propriu. Biletele pentru meciul de pe 3 mai s-au epuizat extrem de rapid, fanii milanezi fiind gata de sărbătoare.