Chivu și-a dat acordul! Inter îl vrea pe jucătorul lui Real Madrid și pune banii pe masă

în Serie A și este mare favorită la câștigarea campionatului, însă cu toate acestea ambițiile sunt mai mari și dorința de a face o figură frumoasă în Champions League, anul viitor, îi ambiționează pe șefii grupării.

Cristi Chivu îl vrea la Inter pe portarul lui Real Madrid

Pentru ca ambițiile să nu fie deșarte, se pare că cei de la Inter sunt pregătiți să facă și investiții importante, cu care să-l ajute pe în demersul său de a face din Inter una dintre forțele Europei în Liga Campionilor. Se pare că gruparea italiană a pus ochii pe portarul celor de la Real Madrid, Andriy Lunin, cel care este rezerva lui Thibaut Courtois.

Ucraineanul este considerat a fi un înlocuitor pentru Yann Sommer, cel care termină contractul cu formația nerazzurrilor și, din câte se pare, va pleca la finalul sezonului, mai ales că a avut și unele prestații care au dezamăgit. Cristi Chivu și-ar fi dat acordul pentru transferul lui Lunin și Real Madrid i-a setat și prețul, unul care este pe placul celor de la Inter, 20 de milioane de euro, notează .

Curățenie în lotul lui Inter la finalul sezonului

Chiar dacă Inter ar putea să facă eventul în Italia, există o doză de nemulțumire cu privire la lotul actual, iar pentru Cristi Chivu asta ar însemna vești bune, pentru că șefii echipei ar fi nevoiți să-i aducă întăriri. Se pare că mai mulți fotbaliști, care au ajuns la o vârstă, nu vor mai fi păstrați, și în locul lor se caută soluții reprezentate de jucători care să vină cu sânge proaspăt.

Fundașii Francesco Acerbi și Matteo Darmian, alături de Yann Sommer, sunt pe lista neagră, iar lor li se mai pot adăuga și alte nume importante. Se vorbește din ce în ce mai des de dorința lui Hakan Calhanoglu de a pleca, mai ales că Galatasaray insistă pentru a-l transfera, iar gruparea turcă a dovedit că este una dintre cele mai puternice din Europa.

Ce urmează pentru Cristi Chivu și Inter

Inter a pierdut derby-ul cu AC Milan, 0-1, asta după ce același rezultat a fost înregistrat și în tur. Totuși, pentru elevii lui Cristi Chivu rămâne un avans important în fruntea clasamentului față de marea rivală, nu mai puțin de 7 puncte. În runda viitoare, Inter primește vizita celor de la Atalanta, meci care s-ar putea dovedi crucial.

De asemenea, pentru cei de la Inter mai există și returul din semifinalele Cupei Italia, cu Como, ce se va disputa pe Giusseppe Meazza. În tur, scorul a fost egal, 0-0, iar formația antrenată de tehnicianul român pornește, conform specialiștilor, cu prima șansă la calificare.