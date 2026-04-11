Chivu și Allegri se luptă pentru vedeta lui Bayern Munchen! AC Milan i-a făcut deja o ofertă fotbalistului

Mijlocașul german Leon Goretzka va deveni liber de contract la vară, înțelegerea sa cu Bayern Munchen urmând să expire la finalul acestui sezon. Conducerea clubului bavarez a anunțat deja că nu va exista un nou angajament, astfel că fotbalistul în vârstă de 31 de ani a intrat pe radarul mai multor echipe de top din Europa. Printre acestea se numără și Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, dar se pare că „nerazzurrii” au parte de concurență serioasă chiar din partea marii rivale, AC Milan.

Chivu și Allegri se luptă pentru transferul lui Goretzka! AC Milan a mutat prima

În ultima perioadă, presa italiană a vorbit tot mai des despre interesul lui pentru Goretzka. Publicații de renume din „cizmă” precum Gazzetta dello Sport sau Corriere dello Sport au anunțat faptul că tehnicianul român și l-ar dori pe mijlocașul german pe „Giuseppe Meazza” începând din sezonul viitor, considerându-l pe acesta drept înlocuitorul perfect pentru Hakan Calhanoglu, care cel mai probabil va pleca de la Inter la finalul stagiunii curente și se va transfera în Turcia.

În plus, faptul că Goretzka va rămâne liber de contract și, implicit, Inter nu va trebui să plătească niciun ban pentru această posibilă mutare îi coafează pe șefii „nerazzurrilor”. Însă Inter nu este singura echipă de top din Italia care încearcă să profite de contextul financiar favorabil. Potrivit aceleiași surse (Gazzetta dello Sport), se pare că și marea rivală AC Milan a intrat pe fir și, mai mult decât atât, „rossonerii” au și acționat.

Clubul de pe San Siro a venit deja cu o ofertă concretă pentru fotbalistul german. Este vorba despre un salariu de cinci milioane de euro net pe sezon, perioada contractuală urmând să se întindă pe trei stagiuni. Există totuși și un punct pozitiv pentru Inter, și anume că Goretzka și agenții săi au solicitat o remunerație mai mare, adică 7 milioane. În momentul de față, negocierile sunt deschise, iar echipa lui Chivu poate, de asemenea, să acționeze.

Leon Goretzka prioritizează un transfer în Premier League!

Chiar și așa, viitorul germanului este încă departe de a fi decis. Conform publicației germane Sport BILD, se pare că Goretzka este mai degrabă tentat de o mutare în . Jurnaliștii germani au dezvăluit că au luat legătura cu oamenii apropiați din anturajul fotbalistului, iar aceștia au declarat că obiectivul său ar fi, de fapt, să ajungă în Anglia, însă nici această pistă nu este bătută în cuie.

Expertul în transferuri Fabrizio Romano a intervenit și el în acest subiect, afirmând că cele două echipe din Milano se află totuși pe primele două poziții în cursa pentru obținerea semnăturii lui Goretzka. Pe lângă ele, mai există și alte cluburi importante care „stau la pândă”, precum Arsenal, Juventus, Napoli, Atletico Madrid și Fenerbahce. Întrebat direct ce planuri are pentru sezonul următor, Goretzka a răspuns că nu se gândește la acest lucru momentan, singurul lui obiectiv din prezent fiind acela de a câstiga cu Bayern toate trofeele puse în joc în actuala stagiune: „Sunt convins sută la sută că putem face tripla anul acesta”.