“Chivu si Mutu s-au dus la gagicăreală înaintea meciului decisiv de calificare la EURO!” Dezvăluire bombă despre românul campion cu Inter Milano!

Adrian Mutu şi Cristi Chivu erau liderii naţionalei României după retragerea generaţiei lui Hagi. Cei doi au fost şi buni prieteni şi nu de puţine ori au fost împreună în escapade din cantonamentul naţionalei României. Giovanni Becali era impresarul celor doi jucători, cei mai valoroşi din naţională în acele vremuri.

Chivu şi Mutu, escapadă înainte de Danemarca – România: „Erau la gagicăreală”

Celebrul impresar a dezvăluit în cadrul emisiunii „Giovanni Show” o escapadă a lui Mutu şi Chivu înaintea meciului decisiv cu Danemarca, din preliminariile Euro 2004. Cei doi au fost de negăsit în cantonamentul naţionalei României, cu câteva ore înainte de plecarea la Copenhaga:

„Jucam meciul cu Danemarca, atunci când nu ne-am calificat. Ăla era meciul, când mergeam la Europene (n.r. preliminariile Euro 2004). Le-a dat liber înainte să plece în Danemarca. Mutu şi Chivu au dispărut. Dă Mircea Sandu telefon: „Giovanni, Victore, găsiţi-i! La 22 trebuiau să fie aici”. Iordănescu nu mai dormea, scotea flăcări pe nas.

Am mers la restaurante, la baruri, nimic. Şi Victor se gândeşte: „Ăştia pot să fie acolo!”. La Piaţa Unirii la un bloc la etajul cutare. Era 02:00 dimineaţa, la ora 22:00 trebuiau să fie în Săftica. Puiu Iordănescu a trimis secunzii să îi caute. Era şi un bodyguard cu el. Victor s-a dus unde ştia el. Sună, nimic. Mai sună o dată şi răspunde cineva:

„Deschideţi uşa că dacă n-o deschideţi, 20 de poliţişti intră peste voi în casă”. Ăia s-au îmbrăcat, cutare, erau la gagicăreală. Amândoi, Mutu şi Chivu. Fumau amândoi, prieteni buni. . Când stă 90 de minute pe gazon turbează. El nu turbează de faze cât că n-are ţigara. Da, erau acolo. I-am dus la două dimineaţa.

Puiu Iordănescu a spus: „Scularea, mic dejun şi la aeroport! Ăştia doi nu vin, domnule preşedinte”.Intervenţii, du-te la Săftica… A cedat până la urmă: Mircea Sandu, ăia… Mutu şi Chivu erau ca doi pui de găină. Ce au zis ei: că stau până la 11-12, dar au ajuns la 02 la Săftica. Au dormit şase ore. A doua zi era antrenamentul seara. Aveau timp”, a povestit Ioan Becali.

Giovanni Becali, dezvăluiri despre viaţa extrasportivă a lui Mutu: „Putea fi Balonul de Aur”

Agentul e de părere că în cazul în care ar fi fost mai disciplinat şi viaţa extrasportivă nu ar fi fost atât de spectaculoasă. În momentul transferului la Inter, Giovanni Becali i-a spus preşedintelui Massimo Moratti că a transferat un viitor „Balon de Aur”:

„De aia ziceam când eram la tine la emisiune pe vremea aia. Eu m-am săturat de câte a făcut Mutu. Şi mă certam pentru el, dar la un moment dat nu mai poţi să îi aperi. Nu mai puteam! I-am spus să nu se însoare atunci cu prima nevastă, că erau tineri amândoi. Cu Alexandra Dinu, cu care îl are pe Mario:

„Băi, Adi, stai că eşti tânăr. Şi ea e tânără! Nu te însura”. Nu, el mi-a spus: „Îl vreau naş pe Hagi!”. Să îl convingi pe Hagi să fie naş e cea mai mare belea din lume. L-am convins mă, frate! Nuntă la Intercontinental. Nu voia, n-avea chef să fie naş. Era la început cu antrenoratul. Naş Hagi.

Le-am spus să mai stea un an-doi împreună. Dumnnezeu să o ierte pe Rodica, pe maică-sa. A ţinut atât de mult la el încât şi dacă vedea că nu e aşa, spunea că aşa e bine. Taică-su era profesor, liniştit. I-am zis şi la Londra: Rodica, Rodica, Rodica… Putea să câştige Balonul de Aur. Putea fi şi mai mare. Aşa i-am spus lui Moratti când l-am dus la Inter, că i-am adus câştigător de Balon de Aur”, a povestit impresarul la Giovanni Show.