„Chivu? Un lider”. Antrenorul român de la Inter, elogiat de un fost coleg, înainte de derby-ul de foc cu AC Milan

Duminică seara, Cristi Chivu va avea parte de poate cel mai important test din acest sezon. Inter și AC Milan se vor duela în Derby della Madonnina, iar câștigătoarea ar putea trece pe prima poziție în Serie A. Fostul coleg al antrenorului român a prefațat întâlnirea de pe San Siro.

Primul Derby della Madonnina pentru Cristi Chivu, în calitate de antrenor. Inter – AC Milan, duelul etapei în Serie A

Echipa antrenorului român e pe primul loc în Serie A și are un record perfect și în Champions League. Sigur, mai e mult de jucat până se vor putea trage concluzii, însă premisele sunt bune.

Urmează însă acum un derby de foc cu AC Milan, echipa oaspete. își doresc cu orice preț o victorie în fața rivalei AC Milan, care are și ea parte de un început de sezon foarte bun, având doar două puncte mai puține decât Inter.

Cristi Chivu, lăudat de un fost coleg de la Inter înainte de derby-ul cu AC Milan

Ezequiel Schelotto, fost jucător la Inter și coleg al lui Cristi Chivu, i-a făcut o scurtă radiografie antrenorului pe care îl consideră un tehnician de mare valoare. El a dat de înțeles că visul antrenorului din țara noastră a fost să pregătească echipa de pe San Siro.

„Derby-urile sunt întotdeauna meciuri aparte, dar Inter e echipa cea mai puternică din Italia. Chivu? Mi se pare că e același jucător din vestiarul nostru și mă bucur, pentru că și atunci era un lider, pozitiv, întotdeauna disponibil.

Să-l văd sărbătorind cu acea adrenalină, ca și cum încă ar face parte din grupul echipei, e minunat. Are picioarele pe pământ, o dorință incredibilă și rezultatele muncii lui se văd”, a precizat jucătorul argentinian Ezequiel Schelotto, conform

Mai mult, fostul coleg al lui Cristi Chivu l-a elogiat pe vârful celor de la Inter, Lautaro Martínez. Acesta e de părere că compatriotul său merita sezonul trecut Balonul de Aur: „Lautaro? E un campion. Anul trecut merita ceva mai mult la Balonul de Aur… eu i l-aș fi dat lui”.

Clasamentul din Serie A. Ce poziție ocupă Inter, echipa lui Cristi Chivu

Inter ocupă prima poziție în clasamentul din Serie A înaintea etapei cu numărul 12. Formația pregătită de Cristi Chivu a adunat 24 de puncte după 11 etape, cu 26 de goluri marcate și 12 primite. Locul secund este ocupat de AC Milan, tot cu 24 de puncte.

La polul opus, formațiile care ocupă locurile care duc în Serie B sunt Genoa (7 puncte), Verona (6 puncte) și surprinzător Fiorentina (5 puncte). La începutul lunii noiembrie, Genoa, formația patronată de Dan Șucu, a obținut prima victorie a sezonului, scor 2-1 cu Sassuolo.

Programul lui Inter până la finalul anului

Până la finalul anului 2025, Inter Milano va lupta pe trei fronturi: Serie A, Cupa Italiei și UEFA Champions League. După pauza pentru meciurile echipelor naționale, Inter va evolua contra lui AC Milan. Pentru echipa lui Cristi Chivu va urma duelul cu Atletico Madrid din Champions League.