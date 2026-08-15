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Christensen, prestație fabuloasă chiar în ziua derby-ului Rapid – Dinamo. A dat hat-trick într-un meci cu 7 goluri. Video

Tobias Christensen, pe care Rapid l-a vândut în această vară, a înscris trei goluri într-un meci uluitor, pe care echipa sa l-a câștigat dramatic, scor 4-3.
Bogdan Mariș
15.08.2026 | 22:36
Christensen prestatie fabuloasa chiar in ziua derbyului Rapid Dinamo A dat hattrick intrun meci cu 7 goluri Video
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Fostul jucător al Rapidului, Tobias Christensen (26 de ani), a marcat un hat-trick pentru Wieczysta Cracovia în campionatul Poloniei. FOTO: X @Wieczysta
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Tobias Christensen (26 de ani) a părăsit Rapidul în această vară, fiind achiziționat cu 700.000 de euro de formația poloneză Wieczysta Cracovia, grupare nou-promovată în prima ligă. Mijlocașul norvegian a marcat un hat-trick pentru noua sa echipă în meciul disputat pe terenul celor de la Piast Gliwice, câștigat cu 4-3.

Tobias Christensen, hat-trick în Polonia

Tobias Christensen a deschis scorul în minutul 6 al meciului dintre Piast și Wieczysta, cu o lovitură de cap din careu. Fotbalistul norvegian a punctat din nou în partea secundă, cu un șut la colțul lung după o pasă decisivă oferită de fostul jucător al lui Chelsea, Lucas Piazon. În minutul 64, Christensen a trimis un nou șut periculos, iar mingea a fost respinsă în lateral de portarul advers, însă doar până la coechipierul norvegianului, Miki Villar, care a marcat pentru 3-0.

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Fostul jucător al Rapidului și-a completat hat-trick-ul în minutul 71, cu o execuție din demi-voleu de la aproximativ 13 metri. Deși au fost conduși cu 4-0 chiar pe propria arenă, cei de la Piast nu au cedat, iar finalul de meci a fost incredibil. Gazdele au marcat de 3 ori în decurs de 5 minute, prin Maziarz, Czerwinski și Sanca, însă nu au mai avut timp pentru a egala, iar partida s-a terminat cu scorul de 4-3 pentru oaspeți. A fost prima victorie din istoria celor de la Wieczysta în eșalonul de elită al fotbalului polonez.

Câte goluri a înscris Tobias Christensen pentru Rapid

Tobias Christensen a evoluat pentru Rapid timp de două sezoane, în perioada 2024-2026. Norvegianul a reușit să marcheze de 4 ori în cele 73 de jocuri disputate în toate competițiile pentru giuleșteni, oferind și 9 pase decisive. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate ce salariu are mijlocașul norvegian la noua echipă.

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Daniel Pancu a fost foarte dezamăgit de plecarea lui Christensen, pe care l-a caracterizat drept singura pierdere dintre plecările din această vară. „La capitolul pierderi se încadrează doar Christensen, care era un jucător de bază”, afirma tehnicianul înainte de startul noului sezon din SuperLiga.

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