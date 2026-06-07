Christian Eriksen, la un pas de tragedie pentru a doua oară în 5 ani! Cum de a primit dreptul să mai joace fotbal după ce „a fost mort pentru câteva secunde” în 2021

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Christian Eriksen (34 de ani) a trecut prin unul dintre cele mai dramatice momente din istoria fotbalului modern în iunie 2021, în timpul Campionatului European din 2020, care a fost decalat din cauza pandemiei de Covid-19. El s-a prăbușit pe teren într-un meci Danemarca – Finlanda în urma unui stop cardiac. Astăzi, la cinci ani distanță, mijlocașul danez a trecut printr-un episod asemănător în partida amiucală de la Odense, dintre Danemarca și Ucraina.

Ce s-a întâmplat cu Christian Eriksen la EURO 2020

În timpul partidei dintre Danemarca și Finlanda, Eriksen a căzut brusc pe gazon și a rămas inconștient. Medicii echipei naționale a Danemarcei, împreună cu căpitanul Simon Kjaer, au intervenit prompt și au început manevrele de resuscitare cardio-pulmonară. Ulterior a fost folosit un defibrilator pentru a-i porni inima, care se oprise pentru câteva secunde, așa cum explica profesorul Sanjai Sharma, de la Universitatea St George, din Londra. Acesta anticipa la vremea respectivă că Eriksen nu va mai putea juca fotbal, ipoteză care în cele din urmă s-a dovedit greșită, în mod surprinzător.

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Eriksen a fost stabilizat pe teren și transportat la spital mai apoi. Imaginile cu momentul respectiv au făcut rapid înconjurul lumii, iar intervenția promptă a colegului său de echipă a fost salutată de întreaga planetă, Simon Kjaer devenind un adevărat erou la acel turneu final.

Ce au spus medicii la acea vreme și de ce a plecat de la Inter Milano

Ulterior, doctorii au confirmat că Eriksen a suferit un stop cardiac brusc, iar fără intervenția promptă a medicilor de la stadion și a coechipierilor acest incident s-ar fi putut transforma într-o adevărată tragedie, șansele de supraviețuire fiind minime. După ce a fost transportat la spital, lui Christian Eriksen i-a fost implantat un defibrilator care să monitorizeze ritmul inimii și să intervină în cazul unor aritmii grave.

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În acel moment, Christian Eriksen era jucătorul lui Inter Milano, club cu care câștigase titlul de campion în Serie A. În Italia, regulamentul interzice clar evoluția jucătorilor cu defibrilatoare implantate, așa că danezul a fost nevoit să-i părăsească pe „nerazzurri”.

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Revenire la un nivel înalt a danezului. De ce a continuat Christian Eriksen să joace fotbal

Deși se aștepta ca el să renunțe la cariera de fotbalist, în ciuda faptului că nu împlinise încă nici măcar 30 de ani, Christian Eriksen a insistat să continue să joace, chiar dacă și-a reziliat contractul cu Inter. Deși multe echipe au fost reticente să semneze un jucător cu astfel de probleme, englezii de la Brentford i-au întins o mână de ajutor.

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El a jucat doar 11 meciuri pentru formația britanică, însă suficient cât să intre pe redarul lui Manchester United. Danezul a rămas pentru trei sezoane în Premier League timp în care a evoluat pentru „diavolii roșii”, după un astfel de episod, care se putea încheia tragic. El și-a petrecut ultimul sezon pentru Wolfsburg, iar la finalul stagiunii a retrogradat alături de fosta campioană a Germaniei.

Incidentul din Danemarca – Ucraina i-ar putea pune capăt carierei

Duminică, 7 iunie, Danemarca și Ucraina, două echipe care nu sunt calificate la Campionatul Mondial, au disputat un meci amical de Odense.

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Toată lumea a intrat în panică, mai ales cunoscând istoricul său medical. Din fericire, Federația Daneză de Fotbal a dezvăluit că este perfect conștient și într-o stare de sănătate stabilă. El va merge la spital pentru a afla cauza incidentului. De această dată, ajuns la 34 de ani, Christian Eriksen s-ar putea să nu mai dorească să riște și să aleagă să se retragă definitiv din viața sportivă.