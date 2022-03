Christian Eriksen, primul gol după infarctul de la EURO 2020! A marcat la revenirea în naţională. Video

, jucătorul lui Brentford, a revenit la echipa națională a Danemarcei pentru a juca împotriva Olandei într-un meci amical. El a fost introdus pe teren după pauză.

Imediat intrat pe teren la începutul celei de-a doua reprize, Christian Eriksen a marcat un gol în minutul 48, din pasa lui Andreas Skov Olsen. Internaționalul danez a dat cel de-al doilea gol al Danemarcei, modificând scorul la 3-2 în favoarea olandezilor.

Totuși, naționala Olandei și-a asigurat victoria prin golul lui Steven Bergwijn, jucătorul lui Tottenham, care a stabilit scorul final de 4-2, în timp ce Frenkie de Jong este autorul pasei decisive.

CHRISTIAN ERIKSEN SCORES TWO MINUTES INTO HIS RETURN TO INTERNATIONAL FOOTBALL!!!

— ESPN FC (@ESPNFC)