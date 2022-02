Există viață și după “moartea de cinci minute” pentru Christian Eriksen. Danezul, la un pas de a reveni pe teren la Brentford: “O zi uriaşă pentru întreg fotbalul”

Întors din morți după stopul cardiac suferit în meciul de la EURO 2020 cu Finlanda, Christian Eriksen este pregătit să revină pe gazon în tricoul lui Brentford. Ceea ce părea doar un vis imposibil în urmă cu o jumătate de an este pe cale să se transforme în realitate pentru fotbalistul danez de 29 de ani, care și-a setat deja un nou obiectiv major: să joace la Cupa Mondială din Qatar!

“Dacă totul decurge așa cum ar trebui, atunci sper să pot. Dacă voi fi selecționat este ceva cu totul diferit. Dar am avut visul că pot reveni pe teren … și acum pot să mă întorc”, a afirmat Eriksen, care ar urma să joace pentru prima oară într-un meci de fotbal după ce a “murit pentru cinci minute”, așa cum el însuși a recunoscut.

Brentford – Newcastle ar putea să fie meciul revenirii pentru Christian Eriksen

Sâmbătă, de la ora 17:00, , iar Christian Eriksen face parte din lotul lui Thomas Frank. Presa din Anglia a anunţat că danezul ar putea să intre pe teren, pe parcursul jocului.

Totul a fost posibil și datorită managerului lui Brentford, Thomas Frank, care i-a făcut propunerea de a reveni în Premier League la mijlocul lui decembrie. Cei doi au o legătură strânsă din perioada în care Frank l-a avut sub comanda sa la naționala Danemarcei Under 17 și Under 19.

Thomas Frank, primul om care a crezut în revenirea lui Eriksen

Antrenorul danez în vârstă de 48 de ani a fost în stare de șoc atunci când a privit imaginile îngrozitoare după în jocul din 12 iunie 2021. Mai mult chiar, Thomas Frank putea fi în tribunele de pe Parken Stadion pentru a urmări jocul, dar s-a răzgândit în ultima clipă întrucât fiica sa nu era prea încântată de idee, așa că a văzut totul la televizor.

“Am antrenat jumătate din naționala Danemarcei. Într-un fel sau altul, îi știu pe toți jucătorii danezi, antrenorul, Kasper Hjulmand, este un prieten apropiat, am prieteni și în staff, așa că totul a fost foarte emoționant”, a declarat Frank într-o discuție cu reporterul ziarului The Times.

Cum lui Christian Eriksen i s-a implantat un defibrilator cardiac, el nu a mai putut continua la Inter întrucât regulile din Serie A interzic prezența pe teren a jucătorilor cu dispozitive de monitorizare a inimii.

Eriksen, dedicat unui singur țel: să joace la Mondialul din Qatar

Așa că Thomas Frank a fost primul care i-a oferit șansa de a juca din nou fotbal: “Dacă trebuia să se întâmple ceva, era nevoie ca Christian să creadă că este o idee bună și clubul trebuie să creadă că este o idee bună”.

Brentford a cules primele roade după decizia de a-i oferi un contract lui Eriksen imediat după anunțul că danezul va purta tricoul cu numărul 21. A fost ziua cu cele mai bune vânzări de tricouri din istoria clubului în afara lansării oficiale a unui nou echipament. Și cumpărători nu au fost doar din Anglia și Danemarca, ci și din Coreea de Sud, Australia, Statele Unite și chiar din Groenlanda.

Thomas Frank este foarte optimist în privința noului său jucător, care a fost supus unei serii ample de teste, trecute cu brio: “Mi-a spus că nu a mai lucrat niciodată atât de intens și că nu a mai fost într-o formă fizică atât de bună așa că eu cred că cel mai important lucru este că e bine și că familia lui este în deplin acord. Când ești dedicat și îți propui o țintă, pentru că el chiar vrea să joace la Cupa Mondială, asta ajută mult”.

Așteptarea zilei ce părea să nu mai vină se apropie de sfârșit

Iar managerul lui Brentford așteaptă revenirea pe teren a lui Christian Eriksen aproape la fel de mult ca eroul în cauză: “Avem nevoie să îl vedem pe terenul de antrenament, dar ziua în care va păși pe gazon și va juca niște minute pentru noi va fi o zi uriașă pentru întreg fotbalul pentru că este un jucător mare, un nume important la nivel mondial. Și toată lumea știe ce s-a întâmplat în iunie astfel că ziua în care va intra pe teren va fi un moment major pentru foarte mulți oameni, dar și mai mult, va fi un moment uriaș pentru Christian, pentru familia lui și pentru cei mai apropiați prieteni ai săi”.

Printre care se numără, fără doar și poate, și Thomas Frank, antrenorul care a contribuit din plin la întoarcerea în iarbă a celui ce părea pierdut definitiv pentru fotbal într-o după-amiază de vară în care a murit pentru cinci minute. Iar acum este pe cale să învie și pentru fotbal și iubitorii săi, care s-au rugat să îl mai vadă lovind măcar o dată mingea pe un stadion cu tribunele pline.