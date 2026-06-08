Christian Eriksen și-a anunțat decizia după ce s-a prăbușit pe gazon în Danemarca – Ucraina

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Christian Eriksen (34 de ani) a speriat din nou lumea fotbalului după ce episodul din 2021 s-a repetat, deși gravitatea nu a fost la fel de mare ca la acea vreme. Danezul a transmis un mesaj pe Instagram pentru toți fanii săi și a explicat cum se simte și ce urmează să facă în continuare.

Ce decizie a luat Christian Eriksen după ce s-a prăbușit pe gazon a doua oară în cinci ani

Pe 12 iunie s-ar fi împlinit fix 5 ani de la incidentul ce putea avea un deznodământ cumplit. Christian Eriksen a căzut inconștient la EURO 2020, în meciul Danemarca – Finlanda, și a fost la un pas de o tragedie. El a fost salvat de promptitudinea medicilor și a coechipierilor, iar ulterior i-a fost implantat un defibrilator cardiac.

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Datorită acestui dispozitiv, incidentul de duminică seară nu a fost atât de grav. Chiar dacă fotbalistul și a părăsit terenul pe picioarele sale.

După ce i-a trecut din nou glonțul pe la ureche, Christian Eriksen a anunțat că se va concentra pe recuperare, va merge în vacanță și, pentru un moment, va juca fotbal doar alături de copiii săi: „Vreau să transmit că sunt bine și că sunt acasă alături de familia mea. După cum vă puteți imaginea, faptul că defibrilatorul mi-a dat un șoc electric a avut un mare impact asupra mea și familiei mele, dar vreau să vă asigur că a fost o situație diferită față de cea din 2021.

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Sunt bine și deja mă recuperez. Pe lângă că le sunt recunoscător tuturor jucătorilor și celor din staff-ul medical, le sunt incredibil de recunoscător și medicilor care au avut grijă de mine și de inima mea în ultimii ani. Mulțumită expertizei lor, defibrilatorul meu a făcut exact ce trebuia să facă, să mă protejeze atunci când este nevoie. În acest moment, mă concentrez la recuperare, la petrecut timpul cu familia mea, la mers în vacanță și la jucat fotbal alături de copiii mei”, a transmis danezul pe Instagram.

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Meciul organizat ca un omagiu pentru Christian Eriksen se putea transforma într-o tragedie

În mod neobișinuit pentru naționala de fotbal a Danemarcei, Federația Daneză de Fotbal a decis ca meciul cu Ucraina să se joace pe stadionul de la Odense. contra RD Congo, așa că s-a dorit ca mijlocașul să fie omagiat în următorul meci disputat pe teren propriu.

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Deși stadionul de la Odense nu are decât 15.000 de locuri, destul de puține pentru cererea de bilete, meciul s-a desfășurat acolo deoarece arena se află la aproximativ 50 de kilometri de orașul natal al lui Eriksen, Middelfart, așa că toate rudele sale s-ar fi putut deplasa cu lejeritate la eveniment. Ceea ce era pregătit ca o sărbătoare a fost la un singur pas de a se transforma într-o tragedie.