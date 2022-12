Christian Sabbagh, față în față cu Denise Rifai: ”Urmează o execuție”

Christian Sabbagh a vorbit, pe șleau, despre problemele pe care le-a avut de-a lungul timpului din cauza meseriei pe care și-a ales-o, cea de jurnalist. De asemenea, în fața colegei sale de la Kanal D, el a recunoscut că a trecut prin clipe cât se poate de grele de-a lungul timpului, fie că vorbim de copilărie, fie că se discută despre perioada în care a cunoscut celebritatea.

Christian Sabbagh, sincer la Denise Rifai: ”Sunt un om care are sentimente”

și a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la viața de jurnalist pe care o duce. Și, fără să ascundă nicio secundă că a trecut prin momentele dificile, jurnalistul a dezvăluit că i s-a întâmplat adeseori să verse și lacrimi.

”Sunt un om care are sentimente în ciuda faptului că mă duc în zone de conflict, totuși sunt un om, raționez, sufăr, empatizez, sunt echilibrat psihic. (…) Astăzi, mă face să plâng când văd oameni că suferă. Dacă văd un copil suferind, ca cei pe care i-am văzut în Ucraina, acei refugiați care parcurgeau sute de kilometri pe jos.

În acel moment, fotografiam și plângeam. Parcă mă revedeam pe mine, revedeam Libanul, revedeam Siria, sigur că te fac să plângi”, a povestit Christian Sabbagh în emisiunea colegei sale de la Kanal D, Denise Rifai.

În altă ordine de idei, povestește Christian Sabbagh, nici copilăria nu i-a fost ușoară. ”Mătușei îi datorez totul, ei și soțului ei, pentru că au știut cum să mă crească. Poate că la vremea ai nu prea înțelegeam multe…

Eu în bagaj aveam haine occidentale de aici (…) să fiu în trend cu ceilalți. Mi-a prins bine, treptat. La școală nu aveam voie să mă duc cu un pix de aur, ci cu un stilou din acela chinezesc”, povestește Christian Sabbagh, jurnalistul care nu ascunde că este, cu adevărat, bogat, cel puțin din punct de vedere financiar.

Christian Sabbagh: ”Nu aș fi dispus să mor”

Christian Sabbagh recunoaște că meseria pe care și-a ales-o nu este dintre cele mai comode. Și, explică el, nu a avut parte de zile foarte liniștite din cauza investigațiilor pe care le-a făcut de-a lungul timpului. ”Pentry familia mea aș face orice”, explică jurnalistul, dar, încercând să îmblânzească tonul, explică că și-ar dori să fie ceva mai liniștit.

”Nu aș fi dispus să mor… Dar avem un țel: să căutăm adevărul, să apărăm interesele oamenilor”, explică Christian Sabbagh în emisiunea lui Denise Rifai.

Cu toate acestea, a mai dezvăluit jurnalistul, de-a lungul timpului a fost amenințat în repetate rânduri. ”Interlopii au trecut direct la acțiuni (…) Atunci când deranjezi afacerile cuiva și acea afacere depășește vreo 3-4 milioane să te asiguri că urmează o execuție.

Și au fost destule și în România, unele dejucate, altele nu… Vezi cazul Arad. La Timișoara am avut un coleg jurnalist (Dragoș Boța, jurnalist care, de curând, a câștigat procesul împotriva celui pe care îl acuza că a dorit să îl asasineze, n. red.) care a avut noroc că procurorii DIICOT au intervenit la timp și ofițerii de la Crimă Organizată au dejucat planul de a-l asasina. Să nu crezi că România ar fi o țară prea sigură, iar meseria asta a noastră e extrem de periculoasă în ziua de astăzi”, a mai precizat Christian Sabbagh.

Christian Sabbagh, atacat de hackeri

De-a lungul timpul, în războaiele pe care le-a dus cu diverse personaje mai mult sau mai puțin periculoase, . Totul s-a întâmplat după ce a rămas fără pagina oficială de socializare.

”Ținând cont că persoana care mi-a sustras contul de Facebook are acces nelimitat la el și la toate discuțiile private din mesageria proprie, precum și de faptul că am un număr mare de urmăritori, există posibilitatea ca acesta sau aceștia să transmită informații false, de natură să producă tulburări sociale și să-mi creeze prejudicii grave de imagine. (…)

Momentan, pagina nu este folosită pentru a fi monetizată. Dar, dacă tot au furat-o, au făcut-o cu un motiv. Dacă nu sunt banii, ce ar putea fi? Să îmi vrea cineva răul? În plus, mă miră că cel care a devenit proprietarul paginii are un nume indescifrabil, într-o limbă necunoscută. Trebuie să spun însă că nu am niciun bănuit, dar nu m-ar mira să fie cineva care să încerce astfel să se răzbune pe mine”, ne spunea, acum ceva vreme, Christian Sabbagh.