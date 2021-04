Christian Sabbagh, față în față cu moartea: “Am supraviețuit miraculos. Dumnezeu a pus mâna pe umărul meu”

Christian Sabbagh (49 ani) așteaptă cu bucurie și speranță Sărbătorile de Paști, pe care le va petrece în familie, ca-n fiecare an. Prezentatorul principalului jurnal al Știrilor Kanal D, din weekend, a dezvăluit, pentru FANATIK, ce legătură are cu Divinitatea, cum l-a simțit pe Dumnezeu alături, de fiecare dată când a fost la un pas de moarte, ce atmosferă este în căminul său de Paște și ce mesaj a primit Iepurașul, din partea copiilor săi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Viața lui Christian Sabbagh poate fi subiectul unui film. Născut în România, a trăit ani buni într-o țară măcinată de război – Liban-, și, ca jurnalist de investigații, a dat piept cu pericole care i-au pus viața în primejdie, a primit amenințări cu moartea, iar vigilența este cuvântul care-i conduce fiecare pas.

FANATIK a vorbit cu prezentatorul Știrilor Kanal D, înainte de Paște, și am aflat că are o legătură specială cu Dumnezeu, pe care, mai ales în momentele de primejdie, L-a simțit întotdeauna alături. Christian Sabbagh ne-a dezvăluit că o să meargă împreună cu familia la slujba de Înviere și o să respecte toate restricțiile impuse de pandemie, iar a doua zi, alături de copii, o să-l aștepte pe “urecheatul blănos”, căruia cei mici i-au scris deja.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

-Sărbătorile de Paști se desfășoară în pandemie, pentru al doilea an consecutiv. Cum resimțiți această perioadă?

A devenit o obișnuință, ușor-ușor ne adaptăm, nu avem ce să facem, doar ce ține de noi pentru a ne proteja și a-i proteja și pe cei din jurul nostru. Este un nou stil de viață, dacă vreți să-i spunem așa. Mult mai mult stai în compania familiei în această perioadă, ceea ce este un lucru bun. Ai timp să faci temele cu copiii, să te joci cu ei… cam ce ar fi trebuit să faci într-o perioada normală.

ADVERTISEMENT

-Când vă gândiţi la Paşte, care este prima amintire ce vă vine în minte?

Îmi amintesc când eram mic și mergeam cu părinții mei la Slujba de Înviere și apoi reveneam acasă, să ciocnim ouă de Paști, să stăm la masă împreună. De fiecare dată Paștele îmi amintește de copilărie, de părinții mei, de familie și retrăiesc totul la maximă intensitate!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“De fiecare dată când am trecut pe lângă moarte, am simțit mâna Lui Dumnezeu pe umărul meu”

– Înainte de pandemie eram prinși în “plasa” vremurilor trăite pe repede înainte. Credeți că am putea să ne conectăm mai profund la adevărata însemnătate a Paștelui, acum?

Paștele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători creștine, este Învierea Domnului, reprezintă viață, un nou început … Așa cum se întâmplă și cu natura, cum reînvie ea, primăvara. Paștele reprezintă speranța și am putea fi mai pioși, dar așa ar trebui să fim în orice perioadă a anului, să ne mulțumim cu ce avem, să fim recunoscători pentru tot ce am primit bun în viața noastră, să ne adaptăm acestor vremuri și să sperăm într-o viață mai bună.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Există vreun obicei la care renunțați, din cauza restricțiilor impuse de pandemie?

În Noaptea de Înviere mergem la Biserică respectând, însă, regulile în vigoare. Obișnuiam să facem asta. Anul trecut a fost imposibil, dar iată că acum putem merge, ținând cont de normele impuse de autorități.

ADVERTISEMENT

– Care este momentul în care aţi simţit, cu adevărat, mâna Divinității pe umărul dumneavoastră?

De foarte multe ori! Încă de mic copil, de când eram în Liban, și până am crescut, apoi am devenit corespondent de război și jurnalist de investigații, de nenumărate ori am trecut pe lângă moarte și am simțit mâna lui Dumnezeu asupra mea, pe umărul meu. Unul dintre exemple ar fi când eram corespondent de război în Serbia, anul 1999, și am fost loviți de o rachetă, tot convoiul umanitar al Crucii Roșii, în care ne aflam. Autostrada Belgrad – Nis a fost bombardată și noi am supraviețuit miraculos … este doar un exemplu.

ADVERTISEMENT

– Se spune că lecția iertării învățată ne poate ajuta să descoperim liniştea… Sunt persoane pe care ați vrea să le iertați, dar nu puteți?

Eu, în general, sunt un om iertător, nu sunt pătimaș, nu urăsc. Mai ales acum, în această perioadă, ar trebui cu atât mai mult să fim iertatori, pentru că este o sărbătoare care te îndeamnă la bine, în general. Nu am persoane care să mă fi supărat atât de rău și oricum sunt un om care iartă.

Christian Sabbagh: “Fetița mea mi-a cerut să îi cumpăr o girafă adevărată sau o maimuță”

-Dar certat cu Dumnezeu ați fost vreodată?

Nu, niciodată! Îl port pe Dumnezeu în suflet, nu am cum să fiu niciodată supărat pe El. Am trecut și eu prin perioade mai grele, dar mi-am dat seama că atunci poate am greșit undeva și Divinitatea mi-a dat un semn, că este doar o lecție de viață…

-Ce atmosferă este în căminul lui Christian Sabbagh în această perioadă?

Veselie generală, cu doi copii mici, jucării peste tot.

– Se gătește ceva special?

Vom avea pe masă ceea ce sper să aibă toată lumea, ouă înroșite, preparate din miel, friptură, stufat, ciorbă, salată de boef, cozonac.

-Vine legendarul Iepuraș de Paște acasă la Christian Sabbagh?

Da, ca în fiecare an, și sper ca Iepurașul să vină la toată lumea, nu doar la noi! Dorințele copiilor mei sunt diverse! Spre exemplu, Anais mi-a făcut o listă întreagă. M-am și amuzat zilele trecute pentru că am fost cu toții la Grădina Zoologică, iar fetița mea m-a rugat să-i cumpăr o girafă, adevărată sau o maimuță, ceea ce nu am cum să-i iau, însă, cu siguranță, Iepurașul va veni cu ceea ce-și doresc, doar să poată fi lucruri de achiziționat.

– În prag de sărbătoare, ce le transmiteți românilor încercați de aceste vremuri tulburi?

Vă doresc un Paști Fericit tuturor! Vă doresc tuturor să nu vă pierdeți speranța în bine pentru că Învierea Domnului semnifică, printre alte lucruri bune, și un nou început! Vă doresc tuturor o viață frumoasă, să fiți încrezători că totul va fi bine, să nu uităm să fim pioși, să ne iubim aproapele, să nu dușmănim pe nimeni și să stăm departe de tot ce înseamnă ura, războaie, de tot ce-i rău!