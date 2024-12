Christina Ich s-a afișat cu un inel de jumătate de milion de euro. Influencera a alimentat zvonurile potrivit cărora ar fi fost cerută în căsătorie

Christina Ich este una dintre cele mai urmărite influencere din România. Cei care stau geană pe contul ei de Instagram au observat că bruneta s-a afișat cu un inel scump pe deget. Să fie oare dovada că a fost cerută în căsătorie?!

Christina Ich a purtat un inel care a stârnit controverse. S-a logodit sau nu vedeta în secret

Christina Ich este mereu în centrul atenției. Influencera are o comunitate de aproape un milion de urmăritori care sunt mereu cu ochii pe ea. De data asta, Christina a reușit să stârnească controverse cu o simplă postare.

ADVERTISEMENT

În una dintre pozele postate pe contul ei de Instagram, vedeta s-a afișat purtând o bijuterie scumpă. Este vorba despre un inel care, potrivit , ar valora jumătate de milion de euro.

Fiind vorba despre un inel atât de scump, gândurile fanilor au mers într-o singură direcție. Și anume, aceea că . Bănuielile lor au fost alimentate și de mesajul pe care vedeta l-a postat în descrierea imaginii.

ADVERTISEMENT

Alături de poza cu inelul scump, Christina Ich a scris: ”Pentru totdeauna!”, semn că bijuteria reprezintă o promisiune. Chiar dacă nu a confirmat logodna, fanii vedetei sunt convinși că aceasta a fost cerută de soție.

Cine este actualul iubit al influencerei

După mariajul cu Alex Pițurcă, Christina Ich a fost destul de discretă în ceea ce privește viața ei personală. Nu a vorbit despre actualul ei iubit, însă, se știe faptul că acesta este fostul soț al Biancăi Taban.

ADVERTISEMENT

Relația influencerei cu fostul soț al prietenei sale a stârnit un val de reacții. Mulți au criticat-o pe Christina Ich, acuzând-o de faptul că ar fi contribuit la separarea dintre Bianca Taban și soțul ei.

Influencera s-a văzut nevoită să dea o declarație publică și să fie sinceră. Christina Ich a recunoscut că nu a avut nicio legătură cu divorțul celor doi. Ba mai mult, potrivit spuselor sale, actuala ei relație ar fi început după ce Bianca Taban și soțul ei au divorțat.

ADVERTISEMENT

”Eu și Bianca am colaborat profesional și am făcut parte din același cerc de prieteni. În momentul în care ea și partenerul ei au devenit persoane libere, ne-am apropiat și am ajuns la o poveste de iubire pe care o trăim acum. Având în vedere că ea și el sunt divorțați, eu cred că am dreptul să fiu cu un om care este liber.”, a spus Christina Ich, într-o emisiune TV.

Înainte de actuala relație, . Relația lor a durat mulți ani, însă, în 2022, influencera a fost cea care le-a dat tuturor vestea că nu mai formează un cuplu cu fiul lui Victor Pițurcă.

În ciuda faptului că nu mai sunt împreună, Christina Ich și Alex Pițurcă au rămas în relații bune. Cei doi au un băiețel, pe Noah, care are nevoie de prezența ambilor părinți în viața lui.

”Eu și Alex nu mai formăm un cuplu, dar suntem cea mai bună echipă, cei mai buni prieteni și, în măsura principiilor și puterii noastre, încercăm și până acum considerăm că am și reușit, să fim cei mai buni părinți pentru Noah.”, a declarat influencera, potrivit