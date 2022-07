Christophe Galtier, primul interviu după prezentarea oficială ca antrenor la PSG: “Cu toată modestia, am venit la Paris pentru a câștiga”

Christophe Galtier s-a confesat jurnaliștilor de la cotidianul francez L’Equipe în primul lui interviu acordat după ce a fost prezentat oficial ca înlocuitor al lui Mauricio Pochettino pe banca lui . În cazul antrenorului de 55 de ani, PSG a acționat după principiul: pe cine nu poți învinge, fă-ți-l aliat. Asta pentru că, după ce în 2021, a pierdut titlul în fața lui Lille, echipă antrenată atunci de Galtier, în sezonul precedent, parizienii nu au putut câștiga niciuna din cele trei confruntări cu Nice.

Galtier, impresionat de talentul incredibil al noilor săi jucători

Sub comanda aceluiași Christophe Galtier, gruparea de pe Coasta de Azur a luat patru puncte din șase în campionat, fără a primi gol, și s-a impus la lovituri de departajare în fața lui PSG în optimile Cupei Franței. FANATIK vă prezintă cele mai importante momente ale interviului oferit de Galtier singurului ziar de sport din Hexagon.

ADVERTISEMENT

După 10 zile la PSG, care este cea mai mare descoperire a dumneavoastră?

– Talentul jucătorilor. Incredibil. Calitatea tehnică încă de la primele ședințe.

Tocmai ați trăit un început de vară special. Cât de departe au fost primele contacte cu PSG?

– Nu cu multe săptămâni înaintea sosirii mele oficiale. Am avut discuții cu Luis Campos, dar și cu președintele Nasser Al-Khelaifi, care m-au asigurat că voi fi viitorul antrenor al lui PSG.

“Era clar că voi fi antrenorul lui PSG”

La mijlocul lui iunie, cum ați perceput vârtejul mediatic în jurul subiectului “Zidane la Paris”?

ADVERTISEMENT

– Voi fi scurt asupra acestui subiect. Zizou este Zizou. Are un palmares incredibil. Zizou este unic. Dar ce a fost cel mai important a fost legătura permanentă cu președintele și cu Luis Campos.

V-ați temut cumva?

– Deloc. Pentru că știam… Era clar din partea președintelui meu că voi fi antrenorul lui PSG.

ADVERTISEMENT

Dar de ce oficializarea s-a conturat mai greu?

– Au fost stabilite contacte foarte rapid între Luis Campos și Nice. Aici, vreau să le mulțumesc lui Jim Ratcliffe și lui Dave Brailsford, care mi-au lăsat șansa de a veni să o antrenez pe PSG. Apoi, a fost nevoie de timp pentru unele motive pe care nu vreau să le comentez.

“Toată lumea trebuie să se gândească la echipă”

Andy Delort a declarat că nu puteți avea aceleași cuvinte și nici să aveți aceleași alegeri în vestiarul lui PSG…

ADVERTISEMENT

– Are dreptate. Cred că am această capacitate de a mă adapta. La Nice, aveam jucători tineri cu multă calitate, dar trebuia să fiu mereu în spatele lor, să insist asupra principiilor, a detaliilor. Evident că maniera mea de a pregăti meciurile și de a aborda grupul va fi diferită la Paris. La fel cum ceea ce am făcut la Nice a fost diferit de ceea ce am făcut la Lille.

ADVERTISEMENT

Cu alte cuvinte, nu sunt tratați în aceeași manieră Nicolas Pepe, Andy Delort, și ?

– Trebuie să avem aceeași exigență și pentru unii și pentru ceilalți. Dar evident că nu putem manageria în aceeași manieră un tânăr jucător talentat, unul care a făcut un sezon excelent și jucători de profilul lui Messi, Neymar sau Mbappe.

În conferința de presă, ați insistat asupra faptului că nu veți face compromisuri. Dar ca să fii în fruntea unui asemenea vestiar nu reprezintă o artă de a face compromisuri, uneori?

– Când am spus că nu pot fi compromisuri, a fost în ideea că toată lumea trebuie să se gândească la echipă, să muncească bine pentru echipă. La cel mai înalt nivel, echipele se exprimă în această manieră. Apoi, nu forțăm. Niciodată. Munca mea, a staff-ului meu și a lui Luis Campos este să aducem echipa acolo unde dorim să o vedem. Și sunt sigur că unde vreau eu, acolo și ei vor să ajungă.

Galtier nu va lua nicio decizie de unul singur

Dar chiar e posibil să nu faceți vreun compromis? Dacă mâine, Neymar ajunge mai târziu la antrenament…

– Dar de ce Ney?

Pentru că așa s-a întâmplat în sezonul trecut.

– Dar asta se întâmplă în toate vestiarele.

Dar la Paris, ecoul nu este același ca la Saint-Etienne, Lille sau Nice.

– Este adevărat. Este un ecou internațional. Vor fi reguli de viață care vor fi puse la punct și pe care le voi prezenta grupului. Vor fi lucruri negociabile și unele ce nu pot fi negociate. Va trebui să ținem cont și de obligațiile extrasportive ale jucătorilor, dar vor fi reguli precise ce vor trebui respectate. Și dacă, indiferent de jucător, dacă nu există un motiv valabil de a nu le respecta, el se va elimina singur. Totul se va face natural. Nu mai suntem în armată. Nu voi lua niciodată o decizie fără a ține cont de sfatul unuia sau altuia. Cel mai important este că sunt urmărit de președintele meu și de direcția sportivă.

“Cine crede că Luis Campos face totul la PSG, nu are decât să creadă ce vrea”

Aveți această garanție?

– Da, un vestiar are nevoie de justiție și justiția este valabilă pentru toți.

Sosirea dumneavoastră este legată în mare parte de cea a lui Luis Campos. Vă simțiți total independent față de el? Niciuna din deciziile dumneavoastră nu va fi luată fără aprobarea lui?

– Și viceversa.

Ce le răspundeți celor care gândesc că v-a numit pentru a stăpâni toate lucrurile?

– Că am făcut ceva excepțional la Lille: de la salvarea de la retrogradare în 2018, am terminat pe locul al doilea în urma lui PSG în 2019, apoi în anul Covid, am avut o dinamică excepțională înainte de a fi oprit campionatul în Franța, înainte de a deveni campioni. Dacă oamenii cred că Luis face totul, cred ce vor. Eu știu cum funcționează totul.

“De mine depinde să demonstrez că sunt capabil să mă aflu în fruntea acestor jucători foarte mari”

Înțelegeți criticile care vizează legitimitatea dumneavoastră la Paris? Nu este o critică ce îi vizează, totodată, pe antrenorii francezi?

– Înțeleg că există această dezbatere privind legitimitatea mea, cu atât mai mult cu cât am avut un parcurs rău în Champions League cu Lille, doar un punct în faza grupelor în ediția 2019-2020. Dar acele șase meciuri m-au ajutat. Apoi, nu sunt port-drapelul antrenorilor francezi. Ține de mine să demonstrez că sunt capabil să mă aflu în fruntea unei armate de jucători foarte, foarte mari. Dacă nu m-aș fi simțit capabil să îmi asum această presiune, aș fi fost în altă parte.

Neymar este subiectul unei dezbateri. Clubul nu dorește să îl mai păstreze. Dumneavoastră v-ați exprimat exact dorința opusă…

– Da, am fost clar. Apoi, în acest domeniu al competențelor, sunt multe lucruri pe care nu le pot controla. Mă voi adapta efectivului pe care îl am, îl doresc cât mai puternic posibil. Trebuie să îl reducem, dar îl doresc cât mai puternic posibil.

În opinia dumneavoastră, Parisul va fi mai puternic cu Neymar sau fără Neymar?

– O echipă este întotdeauna mai puternică cu mari jucători. Iar Neymar este unul dintre aceștia.

“Messi este un jucător implicat total”

Care va fi rolul său?

– Am vorbit puțin după vacanță. Mă gândesc că până pe 13 noiembrie, jucătorii vor juca 25 sau 26 de meciuri. Va fi nevoie de rotație. Ceea ce îmi doresc, având evident un 11 foarte puternic, este ca acest 11 să fie cel puțin la fel de puternic cu cele cinci schimbări posibile. În sectorul ofensiv, va fi timp de joc pentru toată lumea. Știu unde Neymar se simte confortabil, adică un pic mai sus față de cei doi mijlocași centrali. Neymar și Messi sunt animatori, jucători care au această capacitate de a fi găsiți între linii și de a fi decisivi.

Cum considerați primul sezon al lui Messi la PSG?

– Este o nouă viață pentru el aici, o nouă viață de familie, o nouă viață de jucător. Trebuie să avem mult respect pentru cineva care a spus, la 34 de ani: “Vreau să trăiesc altceva”. Nu toată lumea este capabilă să facă asta. Evident, a fost un timp de adaptare. Din ceea ce am putut vedea în primele zece zile, este un jucător implicat total. În rest, întreaga planetă știe de ce este capabil să facă.

Declarația dumneavoastră vizavi de Kylian Mbappe – “nu trebuie să îi oferim toată responsabilitatea rezultatului” – a surprins. De ce ați explicat asta când el este într-o căutare continuă de responsabilități?

– Este punctul meu de vedere. Nu îl vom face să poarte întreaga responsabilitate. Este un băiat de 23 de ani, care știe să stăpânească evenimentele. Știe ce așteaptă lumea de la el, dar mai sunt și alți jucători în jurul lui. Nu încerc să îl eliberez de o anumită presiune. Kylian știe ceea ce vrea, știe unde vrea să ajungă, ce vrea să facă cu cariera lui, așa că automat această presiune există.

Galtier va trebui să găsească un echilibru în privința timpului de joc

Își asumă leadership-ul.

– Bineînțeles că și-l asumă, dar nu putem avea doar un lider.

Cum vă gândiți să îl utilizați?

– Dacă vrem să câștigăm în prospețime și să evităm accidentările, va trebui să găsim un echilibru în ceea ce privește timpul de joc. Apoi, vreau să îl asociez cu un alt atacant. Kylian iubește profunzimea, este capabil să joace între linii. În momenul în care doresc să îl asociez cu un alt atacant, trebuie să fie un profil diferit. Un punct de referință în suprafața de pedeapsă.

Va fi dificil pentru el să accepte să iasă, nu?

– De ce?

Marquinhos, căpitanul lui PSG în sezonul 2022-2023

Pentru că vrea să joace.

– Toți vor să joace mereu și este foarte bine. Vor să bată recorduri. Cu atât mai bine. Va depinde de mine să manageriez bine pentru ca toată lumea să fie foarte performantă și să îndeplinească obiectivele colective și individuale.

Cine va fi căpitanul vostru?

– Marqui. Vor fi și vice-căpitani. Ei nu știu încă.

Marquinhos a arătat o fragilitate emoțională în fața lui Real Madrid. Ați ezitat cumva înainte de a confirma asta?

– Nu, pentru că l-am văzut jucând în fiecare an. Ceea ce s-a întâmplat la Madrid în Champions League este irațional.

“Cine ar fi pariat o centimă pe Di Matteo?”

Avem impresia că toți antrenorii spun asta în fiecare an…

– În dubla manșă, până în minutul 61, nu era cineva care să se gândească la faptul că PSG va fi eliminată. A fost “magia” acestei competiții, a unui stadion care aștepta primul gol și a unei echipe care a pus o presiune enormă și a câștigat într-o manieră incredibilă. Dar nu a fost doar Marqui, a fost valabil pentru toată lumea.

V-ați stabilit un obiectiv în Liga Campionilor?

– Nu. Toată lumea nu va fi satisfăcută, dar acesta e adevărul. De îndată ce ajungi la PSG, ai mereu obligația rezultatelor. Sunt foarte ambițios. Cu multă modestie. Am venit la Paris pentru a câștiga. Sunt trei trofee naționale: trebuie să le câștigăm. Trebuie să batem recorduri. Cu toată modestia, vă spun: am venit la Paris pentru a câștiga.

De ce PSG va câștiga Champions League cu Christophe Galtier pe bancă mai mult decât a făcut-o cu Laurent Blanc, și Mauricio Pochettino?

– Și de ce nu? Știți cine a câștigat prima Ligă a Campionilor cu Chelsea? Roberto Di Matteo. Cine ar fi pariat o centimă pe el?

Galtier se simte capabil să producă ceva diferit la PSG

Sunteți perceput precum un antrenor de tranziție. Aveți de gând să vă schimbați?

– Este o obligație. Când ajungi la PSG, știi ce fel de meciuri vei avea într-o bună parte a campionatului. Mă adaptez caracteristicilor echipei, la mediul înconjurător și la ceea ce trebuie să fie PSG. Dacă sunt aici este pentru că mă simt capabil de a produce ceva diferit.

Astfel, v-ați schimbat ședințele, metodologia…

– Ați uitat că sunt deja cinci sau șase săptămâni de când muncesc. Nu am sosit marți spunând staff-ului meu: “Paris, vom domina, vom înfrunta apărări aglomerate”. Nu vom fi în jocul de tranziție. Vom face altceva. Vom avea timp de posesie superior, va trebui să întindem blocurile defensive pentru a le devora.

Cum veți gestiona situația indezirabililor?

– Nu sunt indezirabili, este un termen peiorativ. Avem 26 sau 27 de jucători în afara portarilor, este enorm. Sunt jucători pentru care spațiul de exprimare se va reduce. Ne-am întreținut cu ei. Nu a fost un exercițiu ușor. Sunt jucători pe care trebuie să îi respectăm. Vom porni în acest sezon cu 21 de jucători de câmp și câțiva tineri. Marile cluburi care performează la cel mai înalt nivel sunt cele care ajung să îi integreze pe cei mai buni tineri într-un efectiv cu experiență și calitate.