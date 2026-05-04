Christopher Braun, mesaj războinic pentru liderul Universitatea Craiova: „Dacă vor să fie campioni să ne învingă!”. Video

Christopher Braun a tras concluziile după victoria obținută de CFR Cluj în Giulești, 2-1 contra Rapidului. Fundașul german a transmis și un mesaj celor de la Universitatea Craiova.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
05.05.2026 | 00:14
Christopher Braun (34 de ani) a reacționat la finalul partidei Rapid - CFR Cluj 1-2. FOTO: Sport Pictures
Fostul fundaș al Rapidului, Christopher Braun (34 de ani), a revenit în Giulești din postura de adversar, iar echipa sa, CFR Cluj, s-a impus cu 2-1 și a adâncit criza în care se află gruparea antrenată de Costel Gâlcă. La final, fundașul german a tras concluziile după succesul obținut, iar acesta a transmis un mesaj și celor de la Universitatea Craiova, care vor evolua în Gruia în următoarea rundă.

Ce a declarat Christopher Braun după Rapid – CFR Cluj 1-2

Christopher Braun a oferit pasa decisivă la primul gol al lui CFR Cluj, înscris de Luka Zahovic, iar apoi echipa lui Daniel Pancu și-a dublat avantajul prin Andrei Cordea, care a transformat o lovitură de la 11 metri. Rapid a redus din diferență prin Olimpiu Moruțan, însă nu a găsit și golul egalizator. Fundașul german a tras concluziile la finalul întâlnirii. „A fost un meci dificil pentru noi, am venit aici știind că ei sunt cu spatele la zid și vor încerca să forțeze.

În prima repriză am controlat jocul, am marcat două goluri foarte repede. În repriza a doua am fost puțin mai relaxați, au venit peste noi, au avut ocazii, dar per total cred că ne-am descurcat bine. (n.r. au fost emoții pe final) Da, cum am spus, ei sunt cu spatele la zid, aveau nevoie de cele 3 puncte sau de cel puțin unul.

Au încercat să revină, dar cred că ne-am descurcat bine, chiar dacă au existat emoții. (n.r. cum a fost revenirea în Giulești ca adversar?) E tot timpul frumos pentru mine să vin pe acest stadion, am fost puțin emoționat când am intrat pe teren, dar am încercat să mă concentrez pe prestația mea și pe prestația echipei”, a declarat fotbalistul CFR-ului după victoria obținută luni în Giulești.

Christopher Braun, mesaj pentru fotbaliștii Craiovei

Universitatea Craiova ocupă primul loc în Superliga, având un avantaj de 3 puncte în fața celor de la „U” Cluj după succesul controversat obținut duminică împotriva lui Dinamo. În următoarea rundă, gruparea din Bănie va evolua pe terenul CFR-ului, vineri, 8 mai, de la ora 21:00. „Mai avem 3 meciuri și trebuie să luăm cât mai multe puncte.

Orice se va întâmpla la final, va fi un plus. Venim de pe locul 14. (n.r. cum va fi meciul cu Craiova?) Dacă vor să fie campioni, trebuie să vină la noi și să ne învingă. (n.r. și voi vreți să fiți campioni) Vrem să fim acolo, aproape. Dacă vom avea șansa, de ce să nu profităm?”, a spus Christopher Braun după victoria obținută de CFR contra Rapidului. Momentan, gruparea antrenată de Daniel Pancu ocupă locul 3, fiind la 5 puncte în urma liderului.

Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik.
