Alex Cicâldău îi e recunoscător lui Fatih Terim. ”Mi-a spus că semăn cu Barella. M-a motivat”. Video

Alexandru Cicâldău a început în forță experiența sa la Galatasaray. Însă, după absența din iarnă, din pricina Covid-19, a intrat într-un con de umbră. Internaționalul român, intervievat în premieră de televiziunea turcă A Spor, spune că nu se gândește la plecare. Și a dezvăluit personajele pe care le consideră determinante pentru cariera sa.

”Îi mulțumesc lui Fatih Terim. A avut încredere în mine și m-a adus aici”, spune Cicâldău

Alexandru Cicâldău a fost titular în mandatul lui Fatih Terim. Dar după ce tehnicianul supranumit ”Împăratul” a fost concediat, nu a mai primit la fel de multe minute. Per total, în acest sezon a bifat 39 de prezențe și a înscris 5 goluri.

Internaționalul român spune că îi este recunoscător lui Terim pentru că a avut încredere în el. ”Pot juca pe orice post la mijloc, dar mă simt cel mai bine în poziția numărului 8. Am avut și meciuri în care am jucat număr 10, apăream mai des în fața porții și am și marcat.

A avut încredere în mine și m-a adus aici. M-a ajutat enorm. Mi-a spus că semăn cu Nicolo Barella. Este un jucător cu o cotă mult mai bună decât mine. Iar acest lucru m-a motivat”, a dezvăluit Cicâldău.

Cel care recunoaște că o altă persoană importantă pentru cariera sa a fost Gheorghe Hagi. ”Am crescut și am învățat fotbal la Academia domnului Gheorghe Hagi. Dacă nu erau dânsul și Academia nu eram ce sunt astăzi”.

”Pentru mine, personal, acel 4-2 cu Marseille de la Istanbul, când am și marcat, a fost meciul cel mai reușit”

Interviul a fost centrat, evident, și pe analiza sezonului. ”Am început foarte bine, cred eu, atât personal, cât și ca echipă. Iar în Europa eu zic că am reușit să ne menținem ștacheta. Dar după, într-adevăr, am scăzut ca evoluție”, a fost prima concluzie.

În ceea ce privește declinul, Cicâldău este tranșant: ”Când lucrurile nu merg bine, nu sunt genul care să-și caute alibiuri. Nu vreau să dau vina pe faptul că am avut COVID-19, în decembrie, pentru evoluțiile mai slabe de după revenire”.

Experiența din Europa, a fost, pentru jucătorul român, cel mai important plus în acest sezon. ”Pentru mine, personal, acel 4-2 cu Marseille de la Istanbul, când am și marcat, a fost meciul cel mai reușit.

Și confruntările cu Barcelona vor rămâne niște momente speciale. Acolo sunt jucători cu care jucam pe Playstation când eram mic, acum am ajuns să evoluez împotriva lor”, spune Alex.

”Orice persoană știe de Galatasaray. Vreau să continui aici”

Alex Cicâldău a făcut și o legătură între prezent și viitorul său. Mai cu seamă că s-a vehiculat , la Sampdoria.

”Orice persoană știe de Galatasary. Eu o urmăresc de când Hagi a făcut istorie aici. Când am auzit că se face transferul la Galatasaray a fost o senzație unică, pe care nu cred s-o mai simt vreodată”, a mărturisit românul.

Pentru a continua: ”Nu a trecut nici măcar un an de când sunt aici. Sunt fericit, iubesc echipa. Numai la asta mă gândesc, vreau să continui aici”.