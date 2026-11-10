Sport

„Cicâldău în locul lui Ianis Hagi?”. Profețiile lui Mitică Dragomir pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

Tibi Cocora
10.11.2026 | 21:44
Cicaldau in locul lui Ianis Hagi Profetiile lui Mitica Dragomir pentru meciurile cu Polonia si Bosnia
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir a făcut pronosticurile pentru România - Polonia și Bosnia - România. Foto: Colaj Fanatik.
Mitică Dragomir a făcut pronosticurile pentru România - Polonia și Bosnia - România și a explicat de ce Alexandru Cicâldău ar trebui să fie titular în locul lui Ianis Hagi.
ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir a făcut pronosticurile pentru următoarele două meciuri ale naționalei României, cu Polonia și Bosnia, și a lansat o propunere surprinzătoare pentru primul „11”! Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal consideră că Alexandru Cicâldău merită să fie titular în echipa lui Gică Hagi și a pus sub semnul întrebării prezența lui Ianis Hagi în formula de start. În exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, Dragomir a anticipat două rezultate diferite pentru „tricolori”: unul pozitiv împotriva Poloniei și o înfrângere în Bosnia.

Mitică Dragomir a făcut pronosticurile pentru România – Polonia și Bosnia – România

Naționala României se pregătește pentru două confruntări importante, împotriva Poloniei și Bosniei, iar Dumitru Dragomir a analizat șansele „tricolorilor” în cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”. Fostul șef al LPF este optimist înaintea primei partide și consideră că România poate obține cel puțin un rezultat de egalitate în fața polonezilor. În schimb, Dragomir vede mult mai dificilă deplasarea din Bosnia, unde anticipează o înfrângere a selecționatei pregătite de Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

„La România – Polonia eu zic că cel puțin un X scoatem. Aș zice 1X la meciul ăsta, nu pierdem. Apoi, în trei zile, ne bate Bosnia. 1 solist acolo”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

„Cicâldău în locul lui Ianis Hagi?” Mitică Dragomir îl vrea titular pe mijlocașul Universității Craiova

Dincolo de pronosticurile pentru cele două partide, Dumitru Dragomir a abordat și problema formulei de start a naționalei. Fostul președinte al LPF consideră că Alexandru Cicâldău, mijlocașul Universității Craiova, ar trebui să primească o șansă din primul minut în partida cu Polonia. Dragomir a explicat că fotbalistul oltenilor nu impresionează neapărat prin viteză, dar compensează prin capacitatea de a juca pentru echipă.

ADVERTISEMENT
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru...
Digi24.ro
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri

„Față de ce mijloc avem acum la națională, Cicâldău ar trebui să joace. Și el are tot viteza a doua și a treia, dar acum merită să fie titular. E jucător de echipă”, a spus Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT
Revoluție la FCSB: Gigi Becali a dat afară patru oameni dintr-un foc!
Digisport.ro
Revoluție la FCSB: Gigi Becali a dat afară patru oameni dintr-un foc! "La revedere"

Dumitru Dragomir a mers mai departe cu analiza și a adus în discuție situația lui Ianis Hagi. Fostul conducător a pus sub semnul întrebării statutul acestuia de titular la echipa națională și a sugerat că selecționerul Gică Hagi ar putea alege o altă variantă pentru confruntarea cu Polonia: „Ianis e titular acolo? Nu e. Înseamnă că nu-l bagă nici Hagi titular cu Polonia”, a afirmat Dragomir.

ADVERTISEMENT

PROFETIILE lui Mitica Dragomir pentru meciurile Romaniei cu Polonia si Bosnia

Milioane de euro de la Dan Șucu pentru Rapid! Condiții de top în...
Fanatik
Milioane de euro de la Dan Șucu pentru Rapid! Condiții de top în noua bază de la Ștefănești
Gigi Becali, atac devastator la Mihai Stoica: „Sunt doi patroni aici! A greșit,...
Fanatik
Gigi Becali, atac devastator la Mihai Stoica: „Sunt doi patroni aici! A greșit, sunt pe marginea prăpastiei și nu-mi mai răspunde la telefon”
Mihai Pintilii și Costin Curelea, noii secunzi ai lui Reghecampf la FCSB! Gigi...
Fanatik
Mihai Pintilii și Costin Curelea, noii secunzi ai lui Reghecampf la FCSB! Gigi Becali: „Mâine sunt la antrenament”. Update
Tags:
Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
Parteneri
Uluitor! Verdictul despre Gică Hagi și Marius Lăcătuș dat de cel mai mare...
iamsport.ro
Uluitor! Verdictul despre Gică Hagi și Marius Lăcătuș dat de cel mai mare antrenor român din toate timpurile
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!