„Cicâldău în locul lui Ianis Hagi?”. Profețiile lui Mitică Dragomir pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

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Mitică Dragomir a făcut pronosticurile pentru următoarele două meciuri ale naționalei României, cu Polonia și Bosnia, și a lansat o propunere surprinzătoare pentru primul „11”! Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal consideră că Alexandru Cicâldău merită să fie titular în echipa lui Gică Hagi și a pus sub semnul întrebării prezența lui Ianis Hagi în formula de start. În exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, Dragomir a anticipat două rezultate diferite pentru „tricolori”: unul pozitiv împotriva Poloniei și o înfrângere în Bosnia.

Mitică Dragomir a făcut pronosticurile pentru România – Polonia și Bosnia – România

Naționala României se pregătește pentru două confruntări importante, împotriva Poloniei și Bosniei, iar Dumitru Dragomir a analizat în cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”. Fostul șef al LPF este optimist înaintea primei partide și consideră că România poate obține cel puțin un rezultat de egalitate în fața polonezilor. În schimb, Dragomir vede mult mai dificilă deplasarea din Bosnia, unde anticipează o înfrângere a selecționatei pregătite de Gică Hagi.

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„La România – Polonia eu zic că cel puțin un X scoatem. Aș zice 1X la meciul ăsta, nu pierdem. Apoi, în trei zile, ne bate Bosnia. 1 solist acolo”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

„Cicâldău în locul lui Ianis Hagi?” Mitică Dragomir îl vrea titular pe mijlocașul Universității Craiova

Dincolo de pronosticurile pentru cele două partide, Dumitru Dragomir a abordat și . Fostul președinte al LPF consideră că Alexandru Cicâldău, mijlocașul Universității Craiova, ar trebui să primească o șansă din primul minut în partida cu Polonia. Dragomir a explicat că fotbalistul oltenilor nu impresionează neapărat prin viteză, dar compensează prin capacitatea de a juca pentru echipă.

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„Față de ce mijloc avem acum la națională, Cicâldău ar trebui să joace. Și el are tot viteza a doua și a treia, dar acum merită să fie titular. E jucător de echipă”, a spus Dumitru Dragomir.

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Dumitru Dragomir a mers mai departe cu analiza și a adus în discuție situația lui Ianis Hagi. Fostul conducător a pus sub semnul întrebării statutul acestuia de titular la echipa națională și a sugerat că selecționerul Gică Hagi ar putea alege o altă variantă pentru confruntarea cu Polonia: „Ianis e titular acolo? Nu e. Înseamnă că nu-l bagă nici Hagi titular cu Polonia”, a afirmat Dragomir.

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