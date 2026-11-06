Cicâldău, în locul lui Ianis Hagi titular la națională? Adi Mutu nu are dubii: „E cel mai în formă!”

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Alexandru Cicâldău (29 ani) este într-o formă de zile mari și are șanse bune să devină titular în echipa naționalei României. Adrian Mutu a comentat pe marginea acestui subiect în direct la FANATIK SUPERLIGA și a precizat că mijlocașul campion al Universității Craiova i-ar putea lua locul în acest moment chiar lui Ianis Hagi.

Alex Cicâldău, în locul lui Ianis Hagi titular la naționala României?! Verdictul lui Adi Mutu

Atenția microbiștilor români se îndreaptă cu pași lenți spre . Naționala pregătită de Gică Hagi le înfruntă pe Polonia (14 noiembrie) și Bosnia (17 noiembrie), în ultimele două meciuri din Grupa B4 din UEFA Nations League. Adi Mutu consideră că un punct fix în primul 11 al tricolorilor ar putea fi Alexandru Cicâldău, care l-ar putea înlocui chiar pe Ianis Hagi.

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„Alexandru Cicâldău e cel mai în formă mijlocaș din SuperLiga, a arătat asta și în Conference League. Îmi place forma lui din ultimul timp. Un jolly joker, un om de legătură între mijlocul terenului și atac. Nu pot să spun că e un număr 10, dar este un mijlocaș ofensiv, un inter. E într-o formă foarte bună, știe să dea pase, goluri, are un șut foarte bun. Mă bucur că s-a întors, se plafonase, joacă mai bine decât înainte, s-a întors mai puternic.

Dacă plecăm de la criteriul principal, cum selecționezi un jucător la echipa națională și cine ar trebui să intre în primul 11, atunci plecăm de la jucătorii cei mai în formă. Jucătorul cel mai în formă, dintre toți mijlocașii, puțin și peste Răzvan Marin, este Cicâldău. El ar trebui să joace, nu aș vrea să-l compar cu Ianis Hagi. Îl compar cu toți mijlocașii României.

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Ianis Hagi poate să își piardă titularizarea pentru că nu trece printr-un moment bun referitor la forma sportivă. Gică Hagi cred că vede acest lucru, indiferent că este băiatul lui sau nu, și reușește să fie obiectiv. Are o experiență cu Ianis Hagi când nu e în formă și și-a atras multe critici pe acest subiect. Ar trebui să intre jucătorii cei mai în formă, indiferent că vorbim de Cicâldău sau Hagi, de-asta avem nevoie.

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Problema noastră principală nu este calitatea jucătorilor, este că jucătorii convocați au minute puține la echipele de club, nu au ritm. Ar trebui să li se dea șanse să fie în primul 11 jucătorilor care sunt în formă, care joacă titulari la echipele de club și care fac parte din lotul României, indiferent că un jucător de bază va suferi în urma acestor decizii sau un nume, ca Ianis Hagi. Trebuie să vezi interesul național și să bagi cei mai în formă jucători. Am văzut ce se întâmplă dacă nu facem acest lucru. Avem o experiență cu aceste meciuri. Gică Hagi, probabil, va lua deciziile corecte”, a comentat Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

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Eugen Trică e ferm convins: „Nu poți să-i compari pe Ianis Hagi și Alex Cicâldău”

Eugen Trică a tranșat categoric vizavi de ceea ce se întâmplă în prezent. Antrenorul este sigur că mijlocașul Universității Craiova are mai multe plusuri pentru că joacă în cupele europene și pentru că echipa din Bănie este pe val.

„Nu poți să faci comparație între Ianis Hagi și Alex Cicâldău, astăzi, când vorbim. Alex este la o echipă care joacă în cupele europene, o echipă care merge bine și joacă meci de meci, în timp ce Ianis Hagi este la o echipă modestă în Turcia, pentru că Alanyaspor are o perioadă proastă, se apropie de locurile de retrogradare și nici nu prea joacă Ianis”, a spus și Eugen Trică.

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