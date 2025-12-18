Sport

Cicâldău pune tunurile pe arbitraj după drama de la Atena: „Nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva”

Alexandru Cicâldău a pus tunurile pe maniera de arbitraj de la meciul pe care Universitatea Craiova l-a pierdut cu AEK Atena, 2-3, și a ratat caificarea în primăvara europeană.
Mihai Alecu
19.12.2025 | 00:59
Alexandru Cicâldău, nervos după eșecul Craiovei cu AEK Atena
Mijlocașul oltenilor a marcat golul de 2-0, unul care părea că le aduce calificarea oltenilor, însă finalul confruntării a fost unul absolut dramatic.

Arbitrul a prelungit foarte mult meciul, iar grecii au marcat în minutul 90+8 și în minutul 90+15, iar Universitatea Craiova a ratat șansa de a merge în primăvara europeană. Alexandru Cicâldău, vizibil afectat de desfășurarea partidei, a fost aproape de lacrimi la interviuri. Mijlocașul a acuzat maniera de arbitraj și a spus că este mândru de modul în care echipa a reușit să se prezinte în meciurile din cupele europene.

„Nici mie nu-mi vine să cred, nu prea îmi găsesc cuvintele. Sunt foarte nervos, nu vreau să spun prostii. Din păcate nu am reușit să trecem mai departe, cred că am făcut o campanie europeană bună. Trebuie să ne liniștim fiecare cum putem, să dormim cât putem. Nu sunt genul care să vorbesc de arbitraj, dar nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva. Dau gol în 90+8 și mai prelungește încă 4 minute.

Din păcate am muncit degeaba în seara asta. Îmi e greu să cred, toți jucătorii am dat tot ce am putut și să pierzi calificarea în asemenea manieră. Repet, nu găsesc scuze, sunt mândru de toți colegii, de toată echipa. Nu știu ce să spun. Când ai 2-0 la AEK Atena nu cred că trebuie să-ți mai găsești scuze”, a spus Alexandru Cicâldău.

Scenariul care a făcut ca Universitatea Craiova să termine pe 25 și să rateze calificarea

La startul celor 8 minute de prelungire ale partidei de la Atena, Universitatea Craiova conducea cu 2-1 și era pe locul 16, în timp ce AEK se afla pe poziția a 9-a. Ambele mergeau în play-off și părea că nimic nu se mai poate schimba. Totuși, au venit cele două reușite ale grecilor, care i-au dus pe locul 3, în timp ce oltenii au terminat pe 25 și au ratat calificarea.

Ghinionul pentru trupa patronată de Mihai Rotaru a fost cu atât mai mare cu cât mai multe scenarii au ieșit fix cum nu se putea mai rău. Dacă unul dintre următoarele 4 meciuri se termina diferit, atunci Universitatea Craiova se califica. Sigma Olomouc nu marca în prelungiri cu Lech Poznan, KUPS nu remiza la Crystal Palace, 2-2, Shkendija pierdea la mai mult de un gol partida cu AEK Larnaca sau Zrinjski nu egala în prelungiri pe Rapid Viena.

